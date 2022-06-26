6月24日美軍P-8A反潛機通過台灣海峽，聲明此舉乃履行維護自由開放印太的承諾，也特意表達活動範圍乃國際空域，共軍東部戰區則組織空地兵力警戒跟監並發聲抗議，美媒披露美中軍機對峙20分鐘。就在美中掀起「台海非國際水域」爭議之際，兩強似乎立刻上演軍事直球對決，意欲何為？

常言道，軍事是政治的延伸，美中台在台海一直以來維持著「七分政治，三分軍事」的格局，但過去幾年各方都向原有的政治模糊空間各進一步：民進黨政府不承認九二共識，大陸海空軍台海演訓打破兩岸分治默契，美軍則將航行自由原則在台海周邊海空域逐步落實。尤其是隨著上個月拜登在東京捅破「軍事保衛台灣」的紙窗，過往台海議題「軍政三七開」的慣例正在受到前所未有的挑戰。

與美艦幾乎一個月一次的常態化穿越台海不同，美軍機通過台海的頻次不算高，上一次曝光是今年1月25日，再前一次則是去年11月29日。但這次行動和過去兩次的不同點在於，美軍印太司令部在行動後發表了涉及印太航行自由、台海屬國際空域的公開聲明，而過去兩次沒有發聲。所以，此次共軍東部戰區也一改之前兩次未發表針對性回應的低調姿態，在美方聲明後立刻表達抗議，並指責美方「公開炒作」。

從上述美中互動角力的細微差別可以看出，此次美中在台海上空對峙和事後發聲，仍屬於「你打我也打，你講我也講」的禮尚往來式針鋒相對，本質還是「三分軍事」。至於雙方是否會出現擦槍走火的風險，相信美中在2015年簽署的《海空相遇安全行為準則》及「空中相遇附件」仍可以起到指導、規範以及管控衝突的作用。換言之，儘管上述協議的簽署背景還是歐巴馬任內美中關係較和緩的時期，與當今劍拔弩張的現狀不可同日而語，但該準則仍然列入歷次美中防務對話議程並至今得到較好的落實。

美中「空中相遇附件」明確了雙方軍機相遇時保持安全飛行的規則、溝通聯絡基本原則、建立或發布危險區或警告區的特定區域規則、和平時期安全保證措施、突發情況現場協調等內容。可以想見，無論是去年11月、今年1月，還是近期的美機通過台海行動，大陸軍方口中的「跟監警戒」措施應符合雙方準則下的行為規範。畢竟，美軍現有對大陸的抵近偵察行動都在大陸領空範圍以外，即便北京強調台海非國際水、空域，雙方在對岸領海、領空外的對峙行動都存在既有規範的約束。

外傳美中領導人拜登與習近平近期將再次舉行視訊會晤，預料美中在台海、軍事等領域會「硬的更硬」，在經濟、民間交往領域則會「軟的更軟」，而「硬的更硬」部分仍有「護欄」管控衝突，如能透過加強雙方經貿、氣候合作「以軟化硬」，就將對台海和平穩定有所助益。

（作者為智庫研究員）