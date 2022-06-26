國民黨立院黨團日前在記者會中播放廠商具名檢舉影片，指稱食藥署內有人將職務上所知悉的資訊，提供給特定公關公司扮演掮客的角色，表示可幫忙讓快篩劑EUA「送件順利」，藉此來牟利。「快篩之亂」迄今雖一再發展出新的事件，但劇情結構似乎都趨於一致，亦即食藥署藉疫情發揮了疑似「利益回饋」的功能，尤勝於為民眾的健康把關。

然而，食藥署長吳秀梅面對同黨立委林淑芬及國民黨立委要求下台負責，卻僅以「政風正在調查中」為由說「要回什麼？」說明了吳秀梅雖是事務官首長，但卻仗恃有執政黨可以「靠勢」，而表現出強硬的底氣。

「快篩之亂」已是大眾可認定的事實，吳秀梅對主管業務頻遭爆料可能存在弊案，卻無意檢討與查明以昭公信，竟還擺出一副備受政治攻擊的姿態。吳秀梅固然擁有藥學專業，但權力的傲慢與捍衛政權的責任感，卻讓她盡顯並不適格擔任事務官首長。

由於吳秀梅擔任署長前並無公務機關的經歷，她應不知食藥署在她上任前一年，曾主動發掘同仁為藥廠擔任「門神」的收賄貪瀆案件。2015年8月，食藥署覺察陳姓稽查員作業違常，因案情涉及了數家民間藥廠，這並非機關政風單位的行政調查權可查辦，於是主動向廉政署告發。

該案後來由廉政署和地檢署共同偵辦，查獲陳姓稽查員藉職務上知悉食藥署機動性檢查藥廠訊息之機會，收受賄款後將查廠期日和項目等應秘密事項洩漏給各藥廠。如此一來，藥廠得預先調整不合格項目規避相關稽查與裁罰，以掩蓋渠等製造劣藥之事實。甚至於，該稽查員擔任機動性查廠人員時還包庇放水，使藥廠順利取得PIC/S GMP評鑑或免遭依《藥事法》裁罰等多項犯罪情事。

上案中的陳姓稽查員是「約聘人員」，吳秀梅曾表示審查大鑫快篩劑EUA的審查員中，也包括了依法仍屬臨時性職務的約聘人員。事實上，約聘人員和吳秀梅一樣，任公職前皆無受過基礎的公務法制教育訓練，是否較容易被廠商或以掮客功能賺錢的公關公司收買，為其擔任「門神」或「臥底」呢？這是已有前例事實為基礎的合理懷疑。

「約聘僱人員」依其進用的法規皆屬臨時性工作，依法僅應協助或從事機關所欠缺的專門和技術性工作，行政院訂定的《各機關職務代理應行注意事項》第9點規定：「各機關對與人民權利義務攸關之業務，應注意避免以約聘僱人員辦理之。」即是這個道理。

因此，約聘人員固然可協助審查EUA，但決定權及責任仍應歸於機關首長。現今快篩之亂涉嫌「內神通外鬼」的貪瀆弊案，吳秀梅面對要求下台負責的呼聲，卻只拿無權偵查廠商的政風正在調查來搪塞，愈加顯示案情恐禁不起廉政署與司法的偵查。

（作者為民主文教基金會董事長）