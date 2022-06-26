最近台美之間有兩場重要會議，第一場是「美台雙邊戰略安全對話」，由國安會祕書長顧立雄領軍和美國軍政高層對話，第二場為「台美21世紀貿易倡議」首次談判，可望由行政院政務委員鄧振中與美國商務部長雷蒙多對談，美中之間也在積極安排領導人的「拜習會」。當台海戰雲密布，全世界都擔心台灣成為另一個烏克蘭之際，這三場會議對台灣至關重大。

兩岸連結促進經濟榮景

大陸對台軍事壓力不斷升高，不但持續派軍機進入我西南與東南防空識別區，而且編隊規模擴大，距台灣本島更近，海軍也開始由北方水域進入西太平洋活動，對台灣構成全方位的威脅。在戰略層次上更發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要》，並宣示「台灣海峽非國際水域」，展現將美國海空軍擠出台海的決斷。在經濟層次上以台灣石斑魚含有禁藥為理由宣布暫時禁止進口，似乎開始對台展開經濟制裁行動。

兩岸關係發展極不均衡，政治與軍事領域改善有限，但經濟連結緊密。2010年簽署的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），大陸提供台灣539項產品免關稅，其中18項為農產品，同時放寬兩岸金融機構互設分支機構的限制，都是對台灣的讓利。ECFA生效12年來，台灣早收產品獲得88億美元關稅減免，大陸節省關稅8億美元。2021年台灣早收產品對大陸出口252億美元，約為大陸早收產品輸台的3倍，顯見台灣享有較多的貿易紅利。

更重要的是，台商對大陸投資熱持續40年，在長期大規模投資加持下，台灣對大陸出口持續增長，大陸海關總署統計，去年台灣對大陸出口總額高達近2500億美元，對大陸貿易順差突破1700億美元，較2000年大增311億美元。若按我方的數據，去年對中國大陸與香港出口金額也達到1889億美元，年增24.8%；貿易順差1047億美元，較2020年652.8億美元增加甚多。

經濟成長有3個主要動能：出口、投資和消費，台灣去年受新冠病毒肆虐，民間消費銳減數月，內需與旅遊產業受嚴重打擊，但GDP成長達6.28%，創近11年最高，完全是出口與投資的貢獻。大陸台商近年出現退休潮，紛紛攜帶資金返回台灣，資金潮大舉流入，進而帶動投資大幅增加，全台固定投資衝破新台幣5兆元，創歷史新高，其中民間投資達4兆多元，台灣經濟表現好是出口與投資的威力，根源主要來自大陸。換言之，兩岸經濟連結促成今日台灣經濟的榮景。

反中操作增添台灣危險

台灣出口雖依賴大陸，但台商主要投資外銷產業，而且屬於三角貿易結構。換言之，台灣出口大陸商品的最終消費地是美國，美國需求增加推動大陸出口成長，進而帶動台灣出口增加，美國的需求才是外銷型台商賺錢的根源。民進黨官員與學者解讀是大陸依賴台灣，不是台灣依賴大陸，這不能說錯，但失之偏頗。

過去70年台灣經濟始終依賴美國技術與市場，但2000年後與大陸的關係愈趨緊密。可以說美國和大陸是台灣經濟兩條腿，中美合對台灣有利，中美關係惡化，對台灣不利，大陸若經濟制裁台灣，則會造成台灣致命性的傷害。

未來6個月內美國將期中選舉，中共也將召開二十大，兩國都有控制衝突、增加合作的需要，因而有「拜習會」緊鑼密鼓的安排。但民進黨為年底選舉，又流露出反中的慣性思維，對兩岸關係甚至台美關係都可能不利。

大陸暫停台灣石斑魚進口，蔡總統親上火線指責大陸，並以「民主的魚」號召全民支持石斑魚。蔡英文如果為政治動員而對抗大陸，不肯客觀調查養殖業究竟是否使用禁藥，讓人民曝露於毒石斑魚的健康威脅下，已不是親中反中的問題，而是政治人物與政黨的良知問題。