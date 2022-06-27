關於當組長這件事

作為一個不愛管事情，喜歡被人支配生活日常的我，一點也不喜歡擔任這所謂的「組長」。但我也一直深信一個道理：「既然做了，就把它做到最好，不然就不要做。」第三組的寶寶，都是很有想法主見的人，但也有很多可愛的一面，也不知道這三個星期的組長我當得如何，但當組員會願意和我分享他們近況與心理活動，看著他們開心我也替他們感到開心。生活不就是這樣嗎，有幾位好朋友能夠分享、吐槽然後轉身繼續往前行，豈不美哉。

Andy您好：

我是第三屆普陀育青計劃的台生林珊妤，夏令營已經結束一個禮拜了，不知突然寫封信給您會不會很唐突。其實，對於這個組織成立的原因到現在依然是迷茫的，但是依稀記得第一次見到您是在台北純K，您一臉祥和的問候大家，願意陪一群95後的兩岸孩子唱唱歌，帶大家互動自我介紹，我內心一直在思考著作為一個集團大老闆，您願意花時間陪伴著我們的原因到底是什麼？直到最後一天結營的KTV晚會，您依然陪著我們到最後，我仍然沒能搞懂花時間在我們身上的原因，一個大老闆的每一分一秒的時間不都是非常珍貴的嘛？

總是在您身上看到了我父親的身影，其實在這一月的交流營，實際在實習機構學習到的真的不多，唯有在公司學習到關於「做人」這件事，如何與公司主管同事好好相處磨合，以及結交了少許未來會穩定發展的兩岸青年，這兩點大概是這一月最好的收穫吧！從一開始不懂我為什麼會來這個夏令營，甚至來到上海第二天，實習崗位與學伴制度一直還沒有出，我媽咪一度認為我是不是被人口販子給賣了，到第三周開始學習擺正心態，虛心接受所有的一切，緩過來發現這不就是生活的體現嘛。

我真的非常希望未來能在上海發展出一片自己的小天地，可能因為自己專業是「時尚」和「傳媒」，總想著把這兩項專業結合，碰撞新元素，而我認為上海是最合適的。也不知道說了這麼多，到底想表達什麼，但回台灣沉澱了許久，很開心自己能成為「普陀育青計劃」的一分子，因為不知道要對哪一個窗口說出我內心的感謝，所以就想分享給您吧！謝謝您們，辛苦你們為兩岸青年搭建了一個這樣的平台，我們能活在這個世代，真的很幸運。珊妤上

內心完全沒有預期，這麼忙碌的ANDY能夠回復我消息，卻在兩天後的早上收到這樣的真心的文字，著實感動。

HELLO May：

抱歉，這幾天太忙了，現在才有時間好好回復妳的信件。其實就如我在開營及歡送會上有提到的，我曾經在大學階段也接收到了其他長輩給我的機會，讓我開了眼界，認識到了這個世界不是只有台灣。由於開了眼界，心胸多了包容各種文化及隨時能夠換位思考的能力，我才能在這個年紀承擔我們集團給我的任務。因此我對於之前給予我這個機會的長輩們心存感激，個人也勵志只要能力所及，也必定要提供同樣的機會給台灣的年輕人去瞭解這個世界真的很大，只要妳心胸夠包容，機會無所不在。

育菁計劃其實不是讓妳們去學習專業知識的地方，而是學習如何去提早認識社會，如何提早去建立人脈以幫助同學們日後如果想要到各地發展時，有自己的小夥伴去支持妳們。給予實習機會的公司們都是抱著做公益的心態在支持這個計劃的，否則他們其實有很多公司平時還不招實習生的。

最後，也要感謝緣分讓我遇見妳們這一群有趣的靈魂，每次跟大家的互動都會讓我想起往日的時光並隨時能保有年輕的心態，讓我不被時代的潮流淘汰。

不管日後有沒有機會再互動，祝你心想事成，加油！ANDY

真實的人生，不過是一場羈旅，一場宿夢，抵達目的地並不重要，重要的是你經歷過的沿途風景，是在斗轉星移的時光年輪上，理解什麼是一瞬，什麼是永恆。謝謝那一晚，電話一打，一起走了兩個小時到金沙江路再走回酒店的你;謝謝許多夜晚，我迷茫願意傾聽開導我的你;謝謝陪我一起大笑亂嗨的你;謝謝給我文字爆擊的你們;謝謝那逝去一個月的所有美好，記憶點漸漸模糊，不過沒事，還是那個行走江湖的女孩，未來我們來日方長。

漫漫人生 我主宰著時間洪流

台北 筆

（珊珊來了）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）