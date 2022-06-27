2010年9月，我應邀到澳門教會分享福音，順便觀光了一下。在一間禮品店裡，發現許多公雞吉祥物，有大的、小的，也有冰箱磁鐵等，公雞的樣子都挺神氣的。店裡特別貼了一張中英文對照的說明，介紹公雞吉祥物的由來，引起我很大的興趣。

公雞是葡萄牙的吉祥物

相傳很久以前，在葡萄牙北部的巴塞羅斯市，一位富有人家宴客，用的都是高貴銀器，宴會後，主人家發現部分銀器失竊。其中一位賓客被指控為竊賊，各種證據都對他不利，因此被判有罪。但是他一再抗議，強調自己真的沒有偷銀器。法官最後給他一個機會，問他有什麼有力的證據，可以為自己平反。

當時在附近的餐桌上，有一隻烤熟的公雞，這位被判有罪的人說:「如果我是無辜的，這隻烤熟的公雞會啼叫。」這時，這隻公雞真的叫了，法官十分驚訝，立刻改判無罪，並釋放了他。從此公雞在葡萄牙就成為象徵正義的吉祥物。澳門曾被葡萄牙占領，因此公雞吉祥物在澳門商店多有銷售。

我從澳門買了好幾個公雞吉祥物帶回台灣，放了兩個在辦公室的門口，一進門就能看見，提醒監察院同仁辦案一定要證據確鑿，毋枉毋縱。被監察院彈劾的案件，當事人如果受冤，連烤熟的公雞都替他喊冤，那就大大的對不起社會了。

以葡萄牙烤熟公雞會啼叫的吉祥物，也可提醒監察委員，以及職司公權力的公務員，嚴守公義，是很好的設計。但我沒辦法自澳門買那麼多公雞回來送人。因此就請監察院同仁自己來設計，自己製作公雞杯子。有位同仁先生善設計，負責設計，圖案比澳門禮品店賣的公雞杯好看多了。我用院長特支費訂製了500個杯子，除監察院每人一個外，還送給了司法院等其他單位。希望能提醒公務員時時以公平正義為念。

仰天長嘆公理何在？

我們從前到政府機關服務，經常聽到長官或長輩叮嚀我們要做到「忍辱負重」才是了不起的。我同意這種看法，可是常常做不到，負重比較容易，但忍辱卻很困難，尤其受到不白之冤，心中比什麼都要痛，沒人願意含冤一輩子的。

這個時候，如果有人能幫你洗刷冤屈，使真相大白，真是痛快的事。所以我們如果能幫別人主持公義，還他清白，就是那個人的大恩人，就是在獻絕大的愛心，因此伸張正義也是一種了不起的愛。

《聖經》上說：「公義使邦國高舉」（箴言14：34）。 一個沒有公義的國家、社會及公私機構，是沒有喜樂，沒有和諧，沒有前途的，因為它的未來不會被高舉。所以行公義就是行愛，在公義的社會裡，大家才有平安喜樂。

我們常說司法是國家正義的最後防線。惡人受到懲罰，好人蒙冤得以平反，最後的地方就是司法。如果司法是「有錢、有權判生，沒錢、沒權判死。」受冤的人，只能仰天長嘆：「天理何在？我們司法傷透人民心的事愈來愈多，烤熟的公雞常常在叫。人民寄望司法改革之心殷切，但卻越改越糟。」

誰能透過司法改革，讓人民對司法有信心，這個人就是在對台灣獻大愛的人。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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