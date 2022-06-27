這幾天，柯文哲與陸委會在關於是否興建「金廈大橋」的議題上隔空交火，台灣政壇與輿論也熱烈討論。陸委會直指柯文哲此項構想是一種「無知主張」，但其實，無知的似乎是陸委會，因為無法「苦民所苦」。真正無知、真正心態可議的，是假「國家安全」之名，不顧地方發展與民生需求的人。

通橋何來「安全」問題

按陸委會的認知，「小三通」的推動，是著眼於邊境人貨進出的管理，提供人民及企業的便利，最優先考量的原則就是國家安全，包括國防安全及社經秩序安定等，藉由法規及軟硬體等制度的建構，以確保邊境的秩序及安全，所以「金廈大橋」不僅不是「小三通」的延伸，還會對「國家安全」造成嚴重影響。

難道說，「金廈大橋」一旦建成通橋之後，大陸就會派遣解放軍開赴金門落實「武統」嗎？顯然不是如此，金門雖有其處於台灣海峽的戰略位置，但以台灣現今「重層嚇阻，防衛固守」的整體防衛戰略規劃，以及對於防務資源的部署來看，這個「防衛固守」所要固守的，似乎是以「固守台澎」為考量。

那麼，陸委會怕的是什麼？陸委會稱，「金廈大橋」是大陸基於統戰思維，欲落實「一國兩制台灣方案」的單方面設想，目的是在模糊金門和廈門的界線，進而讓金門融入廈門，成為福建省的一部分，所以沒有推動金廈通橋的政策及規劃，以確保「國家安全」及整體利益。但事實上，這都是藉口。

因為就台灣地區本身的「地方層級」來看，金門本來就屬於福建省之下的管轄區域，陸委會搞不清楚，意圖模糊金門與福建、台灣與中國的「五緣」。陸委會只會靠「抹紅」來搞政治抹黑的烏賊口水戰，又何來民主可言，倒不如做實事來得重要。就如同柯文哲所言，「小三通」本來是用船在運，靠船運來運去還不如就弄個橋方便多了，以「金廈大橋」做為目前「小三通」的硬體改善。

統獨才是民進黨政府反對通橋的根本

修建「金廈大橋」並非柯文哲首創，最早由金門縣政府提出，準備跨過廈金海峽，以陸路連接，方便兩地民眾來往；而福建省早年提出的《海峽西岸經濟區高速公路網佈局規劃（修編）（2008～2020年）》中，也提出建設廈金跨海大橋，作為福建省「廈門—金門」跨區域聯絡線的一部分。

說到底，陸委會怕的還是統獨政治認同的老問題，怕金門民眾會在中國的「融合發展」下被潛移默化、傾向於支持兩岸的統一。但問題是，尊重兩岸的求同存異、尊重台灣的「憲政體制」、尊重兩岸過去協商和交流互動成果、尊重台灣的民主原則及普遍民意這幾點，不都是蔡英文在2016年第一次就職演說時的宣示嗎！

而去年10月10日，蔡英文在發表演說時提到的「四個堅持」中，也說了要堅持自由民主的「憲政體制」、堅持「中華民國台灣」的前途必須遵循全體台灣人民的意志，既然如此，那陸委會又有什麼好怕的呢！就讓金門與廈門落實「融合發展」，把統獨政治認同交給選民決定，如果兩岸「融合發展」得不好，民眾自然不會支持。

從二分法來看，蔡英文挾民意之名，以2020獲取連任的817萬張選票，試圖綁架將近2350萬的「全體台灣人民」，陸委會則持續以「台灣是台灣，中國是中國」的認知操作來凸顯「台灣主體意識」的身分認同，卻刻意不提這個「主權」的涵蓋範圍及其認同意涵，不顧金門本身的地方發展與民生需求。就虛與實來說，陸委會以「安全化」的理由，刻意阻撓兩岸交流，才是心態可議。

柯文哲也即將面臨答卷考驗

第三勢力並不是新出來的，以前在地方派系就有了，直到柯文哲出來才把第三勢力拉到了地方首長的高度。當然，中國大陸對於「九二共識」與「兩岸一家親」的表述自然是有所區分的，以對「九二共識」的表態來說，柯文哲作為直轄市市長跟民眾黨主席，尚且是個旁聽生、是合格的，而國民黨則是正式生。

興建「金廈大橋」的政見，看起來像是柯文哲邁向2024年選舉的起手式，藉由在兩岸交流拋出新議題來試水溫，並觀察選民的反應。當然，這是對金門經濟、交通、民生等方面都有幫助的，以話語權跟主體性來說，柯文哲以「金廈大橋」作為對「兩岸一家親」的在地落實，似乎已取代了國民黨、掌握了在兩岸議題上的主動角色。

然而，由於擔任位置的不同，以「兩岸一家親」來表述兩岸，就市長跟黨主席的位子來說，中國大陸是可以接受的，但若是要競選2024年的總統大位，恐怕柯文哲還是需要對「九二共識」有所明確表態的，畢竟「九二共識」已被視之為兩岸關係的「定海神針」，國民黨主席朱立倫已經綠化「九二共識」為「沒有共識的共識」，民眾黨倒是可以撿起來存，作為2024競逐總統大位的重要論述，這樣也許是取代國民黨在兩岸交流上更具主動意識的契機。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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