壽險公會將在6月27日討論保險公司淨值比（淨值除以扣除分離帳戶後的資產總額）的監理標準調整方案，金管會將資本適足率（RBC）與淨值比做為保險公司財務健全的監理標準，連續兩期淨值比低於3％、或是RBC低於200％，就必須依照保險法相關規定啟動改善措施。

台灣壽險公司為了擴大資產規模，長達十年推銷本質並非保險的「儲蓄險」，收取保費大量轉出國外購買海外債券與股票，壽險公司轉型為「類資產管理公司」，資產規模急速膨脹，總資產在去年底已經高達33.3兆元，其中海外債券、股票等投資部位更逼近新台幣20兆元。在聯準會（Fed）快速升息，美元股票與債券價格大跌的衝擊下，資產跌價大量減損淨值，整體壽險業的淨值從去年底的2.7兆元，在短短四個月內跌到剩下1兆6,992億元，到6月底極有可能多數壽險公司的「淨值比」都跌到5％以下，更有多家面臨3％的監管底線，爆發壽險公司集體出現財務指標危機的風暴。

大量壽險公司「淨值比」在短短幾個月就跌到3％的臨界點，形成全行業的危機，是前所未見的警訊，龐大的資產來自大量銷售利變型壽險，實際上是「類定存」的儲蓄險商品，壽險公司帳上鉅額的資產價格雖然重挫，只要沒有挪用的疑慮，實際上風險仍然可控。但是壽險公司畢竟不是資產管理公司，必須遵循全世界監管壽險業的規則，如果下半年債券利率再往上升、股市再跌，有一半的壽險公司都瀕臨3％的淨值保衛戰，必然會對台灣金融安全帶來難以承受的壓力。

不過我們並不擔心，台灣金融體系的安全，原本就是在一次又一次的重大危機中摸索出來的。我們在1980年代有動搖國本的十信風暴，90年爆發股市從12,682點暴跌到2,475點的大泡沫，其間有證所稅風暴，有新台幣匯率大升值造成的中小企業倒閉潮。那是躁動且脆弱的金融體系，從政府到業者到消費者，幾乎所有參與者都缺乏現代金融的基本觀念。

90年代台灣科技製造業的國際化，讓貿易融資相關的金融服務與國際接軌，但是整個90年代台灣資金外流，房地產泡沫破滅、黑金政治與銀行勾結、加上股市作手挪用銀行資金炒作，最終吃光新銀行開放所創造的果實，高雄企銀、中興銀行、花蓮企銀、臺東企銀及寶華銀行等陸續爆發擠兌，最終破產被政府接管。

為了整頓金融產業，當時的總統陳水扁啟動二次金改，不僅造就了金控家族主導的民營金融格局，也因為金融家族與總統家族勾結而成為台灣金融史上最大的汙點。陳水扁遭到起訴的11案，就有陳敏薰買官案、辜仲諒政治獻金案、元大併復華案等等。

陳水扁擔任總統時期，還爆發過雙卡風暴，萬泰銀行的George & Mary Card成為消費者高利貸款的普及工具，銀行業者明知這是飲鴆止渴的業務，卻在「消費金融」的創新光環下陸續加入雙卡泡沫，最後萬泰銀行淪為問題金融機構，多家衝刺雙卡業務的商業銀行同樣陷入經營困境，甚至在2008年金融海嘯爆發時出現流動性危機，仰賴中央銀行出手才安度難關。

說到2008年金融海嘯，08年之前，台灣的銀行體系淪為國際金融垃圾的傾倒場，大量被華爾街拋售的金融垃圾，透過台灣的商業銀行賣給了殷實的攤商、菜籃族、貴婦、中小企業主，許多戰後嬰兒族奮鬥一生的積累，在銀行理專的高息、保本的話術中燒成灰燼，遍布全台的大街小巷內，至今仍然聽得到雷曼債受害者的暗夜哭聲。

壽險公會建議調整淨值比計算公式的應變方案當然有急迫性，但是我們不會知道下半年標準普爾指數是不是還有20％的跌幅，更不會知道2022年會不會重演1980年初Paul Volcker（保羅．伏爾克，美國前聯邦理事會主席）狂拉利率的舊事，我們知道的是台灣壽險業者資產過度肥胖，全球股債較大的波動都會帶來致命的打擊，如果下半年全球股債繼續惡化，那麼台灣壽險業者將面臨到空前的生存挑戰。金管會、壽險公會、與所有業者必須擬具全面的防災應變計畫，從法規彈性、保戶安定、海外金融往來確保、全面控管壽險公司的資產風險等進行360度的防護。至於壽險產業早就該進行的結構性整理，則是在確保金融安全的同時，必須加速進行的重要工作。