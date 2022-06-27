新冠肺炎疫苗在2021年初，終於千呼萬喚冒出了苗頭。美國各個藥廠分別搶著專利上市，深怕錯過大賺國難財千載難逢的好時機。美國人似乎黑夜看見曙光，充滿著期待。狄更斯在法國大革命時候所寫的雙城記，「最黑暗」的時候就是「最光明」的時候，即將要在美國出現。美國人莫不引首以待後新冠的重生，狠狠的使用政府發放的紓困金，遂行報復性消費快感。那樣出手大方，好像政府的錢都不是錢的任性，以及被新冠病毒壓抑之後恣意的發洩。

新冠疫情一波未過，下一波即將蓄勢待發，但是，通貨膨脹即將要野火燎原危機感，不是只有我們第一線業者深深地感受。2021年初，有為數不少的經濟學者批評，拜登政府在市場上投入大量熱錢可能造成通膨，營造經濟危機的伏筆。但是拜登總統表示，面對受疫情打擊的經濟狀況，寧願多做一點，也不要因為做太少而延宕經濟恢復的時機，因此在國會積極推動，並且通過規模更龐大1 兆9000億元紓困預算，把美國推上通貨膨脹爆炸的險境。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）信誓旦旦的背書說：政府花在刺激經濟和疫情資金，必須要沒有後顧之憂的加碼，才不會讓剛剛啟動的經濟，在動能不夠之下戛然熄火。同樣「粉飾太平」的還有財政部長葉倫（Janet Yellen）說：「疫情期間需求崩潰，平均物價可能會出現一定漲幅，但這些變化不太可能持續存在」；去年（2020年）春天疫情高峰之時，物價就大幅下跌，因此葉倫預計隨著春夏兩季經濟漸漸復甦，部分物價雖可能再次上漲，但這只是價格的暫時性變動。

然而，這三位政客激進的做法，充滿著風險及賭博性，連同黨學者都看不下去。歐巴馬總統時代白宮經濟顧問桑默斯（Lawrence Summers）就投書華郵，呼籲財政部必須加息以控制市場上流動貨幣，否則2022年年中必將出現通膨。 即便如此，拜登行政團隊似乎對這些忠言逆耳充耳不聞，仍繼續向市場投入資金，不但維持低率政策，並且加碼發放紓困金，宣稱通膨不會惡化。輕蔑的昭告學者及消費者不用擔心，物價上漲的趨勢只是暫時的，只需要短短的幾個月就可以恢復正常。

從通膨跡象初顯，到政府採取實際作為，星星之火燎原的過程已超過一年，此時通膨率已飆升到40年高點（8.6%），雖不至於回天乏術，但已使民眾承受太多本可避免的痛苦。終於，葉倫於5月31日陪同美國總統拜登在白宮與聯準會主席鮑爾會面，表達對通膨問題的重視。 她在會後強調，抑制通膨是拜登總統的優先任務，拜登支持聯準會為實現這一目標所採取的行動。 聯準會現正採取抑制通膨所需步驟。

美國財政部長葉倫5月31日表示，過去一年她誤判美國通貨膨脹情勢，以為不至於成為持續的問題，如今證明自己是錯的。 彭博資訊說，這是目前為止葉倫最直接的認錯。 但是聯準會及白宮團隊，對於美國半個世紀以來，最具傷害性停滯性通貨膨脹，仍然遲至今年3月16日才宣布加息25個基點（1碼）; 這些身經百戰的經濟學者，遲遲都不願意對如同毒蛇猛獸通貨膨脹出手，背後隱藏的原因是什麼？

如同許多學者批評及預測的，只有在鮑爾獲參議院確認連任聯準會主席，正式進入第二個四年任期，他才強調需要遏制幾十年來最嚴重的通貨膨脹。這是一個讓大家質疑不已的問句，鮑爾為什麼不在通貨膨脹的初期出手，一直要等到確認連任聯準會主席，才下定決心遏制通貨膨脹。鮑爾五月初才首度承認錯誤說：或許我們提早一點提高利率會更好。難道他承認錯誤的背後，有來自於白宮團隊的壓力？甚至要求他不再中立，不得違抗拜登政府的貨幣政策？

2006 年至 2014 年擔任聯準會主席的柏南克表示，央行在應對通脹飆升時犯了兩個主要錯誤：出於對市場恐慌的擔憂而轉向加息的速度太慢，以及假設與大流行相關的供應短缺和招聘麻煩會在幾個月前過去。同樣的，現任財政部部長葉倫接受CNN訪談說：「我對通膨走向的看法是錯的。後來的發展超出預期，並且對經濟造成重大衝擊。能源、食物價格大漲；供應鏈瓶頸為經濟帶來嚴重負面影響。當時我未能充分理解。」

當現任財政部部長葉倫陪同美國總統拜登，在白宮與聯準會主席鮑爾會面，商討如何解決通貨膨脹所引發的景氣蕭條危機時，美國半世紀以來，最具有傷害性停滯性通貨膨脹的三大罪魁禍首，甚至可以說他們是三大戰犯，已經不言而喻的昭告美國，天下人皆知。這場無妄之災，到底是天災還是人禍，已經昭然若揭，公理自在美國人的心中。美國人將會用期中選舉的選票，來檢驗他們的錯誤。

但是，除了選舉的結果以外，汽油、食品和消費品價格不斷上漲，導致通膨率達到40年來的最高水準，美國人民的痛苦，是他們這三位政客懺悔式的告解，就可以一筆勾銷的嗎？摩根大通銀行執行長迪蒙（Jamie Dimon）6月1日示警，美國經濟正面臨史無前例的挑戰，包括聯準會（Fed）升息與啟動量化緊縮（QT），以及俄烏戰事推升商品與能源價格，建議投資人做好迎接「經濟颶風」的準備。

值得注意的是，迪蒙5月底才用「風暴烏雲籠罩」描述美國經濟，如今警告言論升級，顯現他對於經濟情勢的評估轉趨悲觀。身為美國銀行的龍頭大通銀行，對於美國景氣即將下行的預測，絕對不是無的放矢。特斯拉（Tesla Inc.）、SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）示警2022年春季或夏季經濟可能陷入衰退。

當一場災難史詩級的「經濟颶風」在等待美國以及全世界的時候，上一次七○年代停滯性通貨膨脹肆虐美國10年，50年後執政的拜登政府團隊，你們準備好了嗎？

（作者為中美論譠社理事）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※