當初再三保證說有充足的電與不會漲價，如今怎麼全都跳票？更誇張的是漲聲響起擋不住，蘇貞昌卻率先帶頭怪東怪西怪，真以為還是在野黨？

電價審議登場恐終結凍漲。蘇貞昌提到，台電負擔非常沉重，電是大家都需要的，因為戰爭和疫情，發電的原料成本，無論是油、天然氣、煤炭，都翻倍的成長，所以台電的負擔非常沉重。難道這是預告電價凍漲跳票？

蘇貞昌似乎考驗著民眾記憶，現在用戰爭藉口來合理化電價凍漲跳票，難道忘記在還沒有發生戰爭前，中油早就在四大公投案後，就被媒體爆料寧愿賠掉資本額，也要持續幫台電吸收油價及天然氣價格漲幅。

總的來看，面對能源政策配置錯誤根本性問題，明明能有乾淨與便宜的核能，卻在當初過度意識形態的零和操弄下，硬生生讓能源專業討論變成政治仇恨對決。如今這惡果隱藏不住，就選擇提早全面攤牌？妄想民眾又是健忘特性，這如意算盤真能減少對年底選情衝擊嗎？

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