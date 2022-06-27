經過一星期的熱鬧「演出」，國民黨高雄市長的提名大戲終告落幕。若無重大意外，黨主席朱立倫「欽點」的智庫執行長柯志恩篤定獲得提名。只是，國民黨以柯志恩「民調排第一」為提名理由，不僅張亞中不滿質疑是「假民調」，懂得「看門道」的內行人亦深不以為然。

無論哪個政黨，但凡縣市長參選人民調領先者，基本上有幾項要件：其一是具全國知名度的政治明星，亦即有高媒體曝光率而受到民眾普遍注意；其次是在地方從政已久，長期在地方經營並獲良好口碑；其三是敢於批判時弊或衝撞執政者，被視為英雄或是改革者。

從這幾項要件來看國民黨的高雄市長民調，無論原先流出的「柯志恩排第一」，或者是第二份的「李四川第一、柯志恩第二」，顯然都與「正常」民調領先的要件有極大落差。

以柯志恩來言，除了2016-2020擔任不分區立委之外，柯志恩未曾有過民代或政務官的經歷，與高雄更是毫無淵源。大多數高雄人，即便是藍軍支持者，根本不認識柯志恩是何許人，有的連她是男或是女都搞不清楚，更別說是支持她參選市長了。

柯志恩因是不分區立委後來又擔任黨職，與高雄市議員、地方政治人物或偶有互動，但終究與基層民眾是極為疏離的，對高雄猶如是「陌生人」的柯志恩，竟然可以奪得民調第一，這豈非是有違常情？

至於李四川在第二份民調名列前茅，也同樣是非正常。

李四川是多位國民黨高雄市議員屬意的市長參選人，但卻非多數高雄人中意的人選。李四川與柯志恩同樣是屏東人，僅在很多年前曾在原高雄縣讀過高工，後來即至台北就學、就業。

四年前韓國瑜當選高雄市長，李四川獲邀擔任副市長之一負責督導工程，後因韓國瑜招致罷免，李四川隨之去職離開高雄，前後在高雄約一年半；在任時他所接觸的亦是以市議員與地方政治人物為主，另外僅是少數工商界人士，與大多數基層民眾幾無交集，這樣來去匆匆的「過客」，居然可以在國民黨內贏得民調第一名，這其中難道沒有文章嗎？

其實，若要論知名度，在民調落後的張亞中、陳玉珍，自應高於李四川與柯志恩。

張亞中參加過2020國民黨總統黨內初選，又於去年競選過黨主席，他口才便給、學養俱佳，頗獲退休軍公教欣賞，所以在黨主席選舉時，聲勢一度竄升至第一，在高雄的得票並達9千餘票，僅差當選的朱立倫7百多票。在黨主席選舉聲望甚高的張亞中，在高雄市長黨內民調竟會大幅落後，這實在是太不可思議！

至於陳玉珍幾次在立院與民進黨對戰，她敢衝、敢言，是立法院最受好評的國民黨立委，被藍軍支持者封為「女戰神」，享有全國知名度，民調豈有可能落後柯志恩？

外界完全不知國民黨的二次民調是何時進行，調查的對象又是哪些，又調查了多少人？姑不論張亞中質疑的「假民調」是否屬實，單從過去「全民調」的結果，國民黨的民調往往招致綠營介入而致失真，待正式選舉就是自嚐敗選苦果，這次高雄市長提名的民調會否又是一次失真的民調？國民黨中央與支持者都該好好思考！（作者為資深媒體人）

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