國民黨台北市長參選人蔣萬安近期為了衝高媒體聲量，趁著行政院發函給台北市政府和台北市議會指出「《重陽敬老禮金致送自治條例》沒有違憲」的這個機會，借題發揮指責台北市政府現階段不願發放重陽敬老金，但卻花了4.59億發送1500元的敬老愛心儲值金，也被議員質疑跟發重陽敬老金沒有兩樣；同時蔣萬安也加碼表示：「對我來講發放重陽敬老金只是預算的重分配，沒有舉債或是重新找財源的問題」、「過去每年敬老金預算7億多元」。

經過7年台北市政府執政經驗的柯文哲市長，面對市長參選人蔣萬安的挑戰，直接指出台北市政府重視財政紀律，蔣萬安想要增加的預算要講清楚錢從哪裡來，還是要舉債？並表示事實上，台北市的重陽敬老金一直有在發，只是加上了「排富」條款的客觀判定標準，讓發放對象是65歲的中低收入戶和99歲以上長輩，台北市更將其他預算轉為增加福利措施，如幫長輩繳健保費、免費打肺炎鏈球菌疫苗、共餐和送餐、補助搭乘大眾運輸及儲值敬老悠遊卡等。

由此可以看出，藍綠合其實是對於重陽敬老金的定義認知，明顯與柯文哲市長的重陽敬老金認知是有所不同。其實在行為經濟學（Behavioral Economics）中有心理帳戶（Mental Accounting）的概念，指的是我們每一個人心中，會自己把金錢劃分到不同種類的帳戶中，並依據不同帳戶設定不同的使用途徑，甚至是改變我們看待金錢的方式；因此同樣的經費用途，在台北市目前的政治氛圍環境中，會依據藍綠白政治人物的心理帳戶觀點不同，而被判定是不是重陽敬老金。

從預算使用效益的觀點而言，目前台北市所發放的重陽敬老金，其屬性偏向流動的金錢；透過福利措施、大眾運輸、繳健保費、共餐等，讓使用效益像滾雪球一樣會越滾越大，這才算充分地利用了重陽敬老金。至於蔣萬安所強調的：「重點在於對於長輩的照顧以及表達的敬意，意義非常大」，只能說是對台北市經費預算使用效益完全劃錯重點；尤其是在這大疫情過後的時代，每一分錢的使用效益最大化，才能打造台北市民的最大幸福。

當今藍綠兩黨都認為民眾只喜歡大撒幣政策，所以藍綠合壓迫台北市政府發放重陽敬老金；藍綠體系也都期待奪取台北市執政權後，走回普發重陽敬老金的老路，但是此舉勢必得排擠其他預算科目，或是額外舉債發放。台北市政府嚴守財政紀律反倒遭受抨擊，這是相當不公平不合理的事情。

務實的「敬老」不應該只是一次性福利討好選民，更不能只在重陽節這一天，每一分錢都應該合理使用，完善長輩的照護和醫療體系，照顧好長輩的日常生活，才是對長輩真正的尊重與愛護。

（作者為自由撰稿人 ）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※