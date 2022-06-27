2020年6月，美國前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）在其著作《事發之室：白宮回憶錄》中透露，川普以白宮辦公桌形容中國大陸，以簽字筆筆尖形容台灣，用此來比喻兩岸的大小懸殊。消息傳來，國人大失所望。可是，假如是一個事不關己的外國人，你會如何看待兩岸的實力對比？

二次大戰以後，計有南北越、東西德、南北韓，以及海峽兩岸長期保持分裂分治。除了兩岸，其他分裂國家，雙方的土地面積與人口數都在伯仲之間。可是兩岸，中國土地面積是台灣的265倍，人口數是60倍，兩岸實力之懸殊，「數字」說得一清二楚。也因此，美中台其實是「兩角」關係，它全然由美國與中國的互動所決定。

2001年4月1日，中共戰機與美軍EP-3偵察機在南海空域擦撞，除造成中共戰機墜毀，飛行員跳傘下落不明，美偵察機也因受損而迫降海南島陵水機場。

擦撞事件後美中相互嚴厲譴責，引發兩國外交危機。

中方處理態度十分強硬，除扣押24名美機組人員11天，還要求美方支付食宿費3萬5000美元。至於偵察機，為研究與破解相關裝備的機密，中方足足扣留了3個月。這段時間美方多次交涉，希望派遣工程人員前往海南島進行修理工作，然遭到中方拒絕。中方甚至不同意美方派遣運輸機將受損的偵察機運走。最後不得已，美國只好向俄羅斯租用巨型運輸機，直到7月3日才運走被拆解的偵察機。

可以想見，美國如何吞得下這口窩囊氣？憤怒之餘小布希總統放出狠話，表示將「不惜一切代價協防台灣」，而且他說到做到。4月25日美宣布對台軍售，內容包括12架P-3C反潛機、4艘紀德級驅逐艦、6套愛國者PAC-3飛彈連、M-109A6自走砲、12架MH-53E掃雷直升機、潛艦用MK-48魚雷、AAV-7A1兩棲突擊車、空用AN/ALE-50拖曳式誘餌、AGM-84L魚叉飛彈，以及承諾協助台灣取得8艘柴電潛艦。

這份堪稱「空前」的清單，台灣受寵若驚，國防部更是喜出望外，尤其是8艘戰略性攻擊武器潛艦，明顯違反《台灣關係法》中美方僅「提供防禦性武器」的限制。正當國防部官員奔走於立院，希望國會支持如天文數字般的預算，卻不料人算不如天算。

2001年9月11日，蓋達組織對美國本土發動一系列自殺式恐怖攻擊，造成近3000人死亡，6千餘人受傷，連帶重創美國民心士氣與股市經濟。為了報復，美國在全球迅速展開大規模的反恐作戰，首要目標為蓋達組織的大本營阿富汗。

阿富汗與中國西北接鄰，美國必須爭取北京的支持才能有效反恐。這為中國打開了機會之窗，原本緊繃的美中關係頓時緩解，雙方從高層互訪到民間交流急速增溫。至於台灣，猶在建案階段的潛艦、M-109A6自走砲、MH-53E掃雷直升機等，連影子都還沒看到就此煙消雲散。

這例子清楚地告訴世人，美中台僅是「兩角」關係。由於台獨是北京的痛點，因而長久以來台灣始終是美國牽制北京的棋子。美中交惡，美台關係便會升溫；美中友好，美台關係便走入谷底。現今美中正處於前所未有、水火不容的修昔底德陷阱，想當然爾，美台關係必然是前所未有的緊密。政府無須自抬身價，吹噓外交有什麼非凡的成就，一旦世局出現美國有求於中國的轉變，前所未有的「緊密」在剎那間變成「疏離」，也只在美國的一念之間。

（作者為海軍前艦長）

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