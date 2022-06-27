在我國長期面臨外交困境，尤其是民進黨政府上任後，已經有8個國家與我們斷交之際，近日在外交戰場上傳來一項好消息。那就是我中美洲友邦瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）在接受英國媒體《拉美投資客》（LatAm Investor）專訪時表示，瓜地馬拉與台灣邦誼穩固，只要他在任總統期間，「我們唯一承認的中國就是台灣」。

上述消息不僅讓國人感到欣慰，相信也使我外交部心中放下一塊大石頭。不過以一個和我們建交已長達89年，又是長期接受我國捐助的國家領導人，竟然沒有使用我們正式的「中華民國」國名，卻使用了「台灣」這個海島的地名，其個中含意就頗令人玩味，同時也讓我們感到委屈，甚至有受辱的感覺。

相信外交部在收到賈麥岱總統談話資料後，不免又要向瓜國表示謝意，感謝瓜國長久以來的支持；同時也要表明「我們會繼續地堅守民主，並與世界上理念相近的國家共同努力」。然而外交部是否也應該對賈麥岱總統「誤用」我國國名而「表示抗議」，或者至少也要「表示遺憾」？

賈麥岱總統不使用「中華民國」，而用的是「台灣」，這在外交上是失禮的行為。難道他不知道我國在瓜國的外交單位是「中華民國（台灣）駐瓜地馬拉共和國大使館」嗎？賈氏顯然未能掌握到民進黨政府的政策走向，也就是「蔡政府已經不再尋求台灣的獨立」，就連主管外交的吳釗燮部長在接受外媒專訪時也強調，台灣正在極力避免戰爭且將「維持現狀」、「不尋求正式的獨立」。

賈總統誤用我國國名，相信絕非蔡政府授意，但多少也受到了我政府官員，從蔡總統以下，都不喜歡用「中華民國」國名，若不是使用「台灣」，就是「這個國家」怪現象的影響。瓜國總統乃是「有樣學樣」，甚至是「揣摩蔡意」。如從此一觀點來看，也不為過，當然也不能苛責他。如果硬要說他是羞辱，也是我們自取其辱，畢竟「人必自辱，而後人辱之」。

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