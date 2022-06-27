監督執政黨的文章、批判、論述、圖文已滿坑滿谷，為何總讓人感覺效果有限？即使執政黨民調有所下降，那為何在野黨未有提升？

回想許多民進黨在野時期一套，執政時期一套的政策，如美豬、核食，或其他民進黨過往對其他政黨的批判，例如帶職參選等，民進黨都勇敢幹下去。在野黨總拿民進黨當年的批判出來酸，但為何似乎執政黨都只是有所被消耗，滿意度下降，但與前兩任總統任滿6年之際相比，民調還是偏高？這是所有想要執政的在野黨，包含國民黨與民眾黨要深思的問題。

背後可能的原因，許多人會用賣芒果乾（亡國感）、執政黨脅迫利誘控制媒體、言論獨裁、網軍治國、大外宣，或者防疫紅利來解釋，筆者也認同這些都是民進黨長年居於優勢的原因。但如果真要解決問題，我們需要去思索，為何民進黨敢使這些招？為何這些招用了無反效果（至少有限，不至於讓民進黨民意崩盤）？

這些都是我們需要深挖出深層原因的，竊以筆者淺見，民進黨之所以能如此囂張，關鍵點有以下兩個：

1.中間選民感知到的日常生活「還行」，並不覺得「很糟」、「難以忍受」。眾所皆知，綠營選民一向較藍營選民死忠，從2008年謝長廷仍能有500多萬票就可看出。即便經歷了2016至2018年綠營選民因失望而凝聚力消散，在2019年反送中後也凝聚了回來，之後防疫鎖國更讓綠營民眾持續宛若選舉期間的凝聚力。

反之，死忠藍營選民數量較為有限，且其中有一部分最在意的是國家認同路線，精力花了一半在鬥爭不夠統的藍營政治人物上面。對藍營政治人物的期望值也很高，總認為民進黨在野時隨隨便便就能佔領立院，國民黨卻不行，無視民進黨當時有王院長護航的事實。這一切加總，反映在輿論環境上，就使挺政府輿論至少能與反政府輿論打平。在執政黨有行政優勢下，打平等於是執政黨佔優勢。

而關於中間選民的部分，近年來，民進黨政府雖然在電力、防疫等議題上頻頻出包，兩岸關係也持續緊張，但電畢竟不是每天停，染疫的人大部分也都康復了，疫苗也都有打到了，而兩岸畢竟也沒有發生戰爭，兩岸經貿的受阻，也因許多國民的收入與兩岸經貿連動性低，受影響幅度有限。

這種狀況下，很容易把單一議題提煉出來，使中間選民雖對政府有不滿意，但也無太大動力去反政府的狀況，這種狀況反映在去年底的四項公投，就是中北部反民進黨政府的優勢，被民進黨南部的強大動員力抵銷光，最後四項公投皆沒的遺憾結果。

無論你我喜歡不喜歡，都必須承認現狀：「中間選民即便不滿意民進黨，許多人的不滿意度也沒有強到願意出來投票。」

2.在野黨不被視為「未來會更好」的替代選項。這是另一個較少人提到的因素。先假定中間選民真的不滿意民進黨，在綠營鐵粉多，輿論又受到引導的局勢下，反政府的情緒難以強到「誰上都好，反正民進黨先給我下台！」的程度。

這種狀況下，在野黨就需要給人精明幹練，且政策路線不同、跟著在野黨走「明天會更好」的期待，否則大家何必花時間罵執政黨？反正在野黨也沒比較好啊！

過去的馬政府執政8年，確實在兩岸、能源等議題上，與現在的民進黨政府有巨大不同，但現在的檯面上在野黨大咖，不論是民眾黨籍還是國民黨籍，對這些路線都未必有繼承的興趣。然而，他們似乎也無法找到別的議題，去支撐出一個民進黨辦不到的願景、找到屬於自己政黨的獨特定位。

這種沒有大戰略的在野黨，很容易成為「工具人」。民進黨沒買疫苗時出來罵，人民贊同你罵，但等民進黨疫苗買足後，大家又放過了民進黨，也不感念在野黨的監督。

處理以上兩大問題並不容易，也不是一篇文章就能探討出答案的。但整體來說，在野黨應致力於提高監督政府的質與量，並發展自己政黨有別於民進黨的獨特價值定位，說服民眾「我上台會不一樣」、「我上台台灣會更好」、「我上台能解決民進黨解決不了的問題」。如此才可能在2年後或6年後政黨輪替。

（作者為網路媒體工作者）

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