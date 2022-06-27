經濟部電價費率審議委員會27日召開會議，決定讓凍漲4年的電價調漲，平均漲幅高達8.4%；調整方式則是調整大用電戶為主，以避免一般民眾受到影響。不過，這種說法其實是自欺欺人，只要電價調漲，一般庶民終究要受影響，而過去凍漲的錯誤政策更是讓社會承受更大的衝擊。

調漲用電大戶 逼企業出走

根據審議委員會的決議，這次電價調漲主要針對用電大戶，同時考量民生物價穩定性，因此住宅用戶用電度數在1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。至於高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價幅度高達15%，但對內需產業則考量到受疫情衝擊，因此農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲。

如果從國際情勢與整體趨勢來看，這次電價調漲可說是難以避免的結果；去年全球能源價格就已因「去煤減氣」而大幅上漲，今年更因俄烏戰爭再次飆揚，如果電價不漲價，台電與中油的虧損會擴大。而以趨勢而言，能源價格的上漲短期內已難回頭，今天不漲價、繼續凍漲，最後等到的恐怕不是價格回落，而是累積虧損多到難以承擔與處理。

但我們也必須指出，經濟部在一個錯誤的時機讓電價大幅上漲，而且採取的方式亦有可議之處。所謂錯誤的時機是說，現在已是通膨再起、物價高漲，特別是與民生相關的食衣住行幾乎都漲過一輪了，不少民眾都為此節衣縮食，來因應購買力下降的困境。因此電價一口氣大幅上漲超過8%，當然對物價有刺激作用，庶民要承受更大的生活壓力。

經濟部說要「顧及民生物價」，所以電價調漲主要是針對用電大戶，因此一般民眾不受影響，其實是錯誤的看法。從總體面看，電價是許多企業、商家的基本生產成本，與油價同樣是物價之本，電價漲的效應必然會逐漸在各行各業發酵、帶動成本上揚與物價調高，如果以為只漲用電大戶所以一般小老百姓不受影響，那是過分樂觀甚至是錯誤的想法。

此外，針對高壓及特高壓的產業用電大戶，一口氣調高15%，是否妥當也有疑問。這些所謂的「高壓及特高壓用電產業大戶」，其實就是台灣最重要的產業與企業，電價一次大幅調升15%的衝擊與影響可想而知。事實上，在會議前就傳出產業用電大戶要大幅調高的消息，企業界當時就反對，三三會會長林伯豐就說，如果只調漲用電大戶，就好像在懲罰業者，最終將導致企業出走；全國工業總會名譽理事長許勝雄也表示，漲3%到5%可接受，漲8%過多，讓企業難以調適。

四年來種惡果 為選票凍漲

再者，經濟部強調說有97%的用戶不調漲、不受影響，但這樣就正好把所有成本重擔都壓在企業身上，對經濟與投資的影響必須注意，企業界也正因此而發出不平之鳴，這種作法是否正確必須再評估。如果拉長時間來看，今日電價要一口氣上漲8%多、產業大用戶調漲高達15%，這個惡果早在4年前已種下；近4年來，每次電價費率審議委員會開會，蔡政府都以各種理由讓電價凍漲，但真正的理由是政治與選票考量，持續4年的凍漲，讓台電虧損吃掉電價平穩基金的資金，從民眾到企業缺乏面對高電價的調適，同時累積更多的漲價壓力。

更不幸的是，當壓力承受不住，非漲不可時，又正是通膨高漲之際。某個角度而言，台灣社會、企業與民眾正在為過去錯誤的凍漲政策付出更高昂的代價。

展望未來，企業與民眾也必須有心理準備，高電價時代恐怕已難避免。這波電價大漲，主要是反映國際能源價格上揚，造成台電燃料成本上升的部分；但未來還有蔡政府「非核家園」能源政策的代價要支付，這部分包括昂貴的綠電增加後將反映在電價，還有廢核，特別是近3000億元的核四報廢後，全民要為此支付代價。其情況正如錯誤的電價凍漲政策，讓社會這次承擔更大的代價一樣，錯誤的能源政策也終究要由全民承擔。