中央流行疫情指揮中心27日表示，即日起只有在發布重大政策時，指揮官陳時中才會出席主持記者會，因此，指揮中心每天下午舉行的例行記者會中，陳時中將不會固定在何時出現。

指揮中心的解釋是，因為「疫情已穩定下降」所以做此調整。不過，許多人認為，陳時中之所以會淡出疫情記者會，是因為他即將投身今年底的九合一大選，而且是投入台北市長選舉。

只要符合選舉條件，陳時中要投身選戰，外界沒有理由反對，只不過在Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外案例快速增加，且國內已出現猴痘病例的情況下，指揮中心竟表示疫情已穩定下降，真是把民眾的生命、健康安全當兒戲。

另一方面，指揮中心又強調，陳時中不會鬆懈指揮官的責任。這是否意味著，未來陳時中很可能將身兼衛福部長、防疫指揮官與市長參選人這三種身分，一肩扛起三份重責。

莫非陳時中有三頭六臂，否則要如何兼顧三份工作？衛福部長和防疫指揮官都涉及醫療公共政策的制定與資源的分配，理當保持公正客觀的態度，若陳時中成為某市長的參選人，一則他無法全心在防疫工作，二則難免讓外界擔心他可能因為選舉的緣故而有所偏頗。

如果陳時中想選舉，就應該卸下防疫指揮官，讓另一個專家全權負責，畢竟未來防疫鬆綁、開放邊境等，還有許多重大政策將陸續推出，需要有專責的指揮官。

而陳時中現在暫時脫身主持記者會，就是為落跑做準備，選擇適當時機宣布參選。但是以陳時中的防疫成績，從口罩、疫苗、快篩劑到火化，幾乎是無一不亂。這樣荒腔走板的作為，台北市民能接受嗎？