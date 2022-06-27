隨著疫情的趨緩，各國逐漸解封，但世界已經變得跟疫情前不太一樣了。「數據看世界」（Our World in Data）是一個資料數位網站，善用此網站訊息，可以了解變化，掌握先機。

該網站是「全球變化數據實驗室」（Global Change Data Lab）的一個重點項目，用數據描繪世界。研究小組位於英國的牛津大學，創始人馬克斯‧羅塞爾 （Max Roser）1983年生於德國，從小讀萬卷書行萬里路，現研究重點關注諸如貧窮、疾病、飢餓、不平等、氣候變化，戰爭和各類風險等的全球性大問題。而且大部分的數據都有視覺化的圖形，方便趨勢研究。例如這兩年來大家由該網站可以查到每個國家的確診數、死亡率、疫苗接種等疫情資訊、圖表。最近一項引人注目的項目是與 Google 合作，利用蒐集手機定位資料公布每個國家的活動趨勢（Mobility in trend）。

由活動趨勢報告日的人流與疫情前基準日進行比較，就可以看到對比的變化。基準日代表一周內每天的「正常」值，其計算是以2020 年1月3日到2 月6日這5周間的資料算出的中位數。該報告以7天移動平均比較6類場合的人流：零售店和休閒設施、雜貨店和藥局、公園、大眾運輸站、工作場所、住宅。其中第一類包括餐廳、咖啡廳、購物中心、主題樂園、博物館、圖書館、電影院和其他類似場所。第二則為雜貨市場、食品量販店、農夫市集、特殊食材專賣店、藥妝店、藥局和其他類似場所，這類是指經常需要去的場所。而第三類的公園則以國家公園、公共海灘、碼頭、寵物公園、廣場、公共花園和其他類似場所。其他三類則望文生義，不用再加說明。

這兩年多來，所有國家各個項目的人流都隨著疫情上上下下地波動。像我國去年三級警戒，最近的疫情嚴峻，就可以看到除了住宅區附近人流增加，其他五類都大減。

到最新6月下旬的資料，我們可以看到一些有趣的現象。現在各國基本上已經解封，也不再戴口罩。特別可以看出加、美、英、德、法、西、義等最近隨著暑假的到來，人們大量走出戶外到公園，然而第一、二類只比疫情前稍好，恢復有限；而工作場所及大眾運輸則仍比疫情前差。對比很多第三世界國家，例如印度、巴格達、埃及、菲律賓，則是所有指標都比疫情前來得好，連大眾運輸站及工作場所都有明顯的人流上升。相信是這些國家數位發展沒那麼好，大部分都還是仰賴實體活動，因此所有指標都往上。

因此，先進國家是不均衡地回到從前，原因應該是受數位化影響，有些人就居家工作或減少到辦公室，而購買日常生活用品改用電子平台交易。另外，一個有趣的觀察是先進國家打疫苗的比例不見得很高，因為民主思維，尊重不打疫苗人士的決策；因此縱然解封，這些不打疫苗的人實體活動自然會盡量減少。相對地，第三世界國家可能交通或種種原因縱然讓有些人沒打疫苗，但其染疫確診黑數很多，因此達到自然的群體免疫，現在每天確診人數也相對低，大家也都沒再害怕，就通通恢復正常的生活了。

準此，我國現在雖然還處於疫情時期，相信這應該已經到了尾聲，完全解封的日子很快就會來到。看到先進國家有些生活態樣已經不同於疫情前，居家上班、視訊會議、遠距教學、電子商務購買等，數位化的活動已經走入人類的日常，成為標準生活的一部分。比爾蓋茲之前就預言，疫情讓商務旅行少掉一半。看起來的確如此，疫情已經逼我們做出改變。

台灣是數位之島，我們要善用科技的優勢，個人要把握最新的趨勢，尋找自己新的定位，國家則應掌握未來發展的方向，發展經濟。（作者為中信金融管理學院講座教授、國立台灣大學經濟系名譽教授）