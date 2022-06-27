大鑫資訊進口黑心快篩劑，因食藥署審查合格核准販售而流竄全台，從核准高端疫苗EUA、唾液快篩劑，到這次的黑心快篩劑，食藥署審查流程全是黑箱，更被廠商爆出疑似有「快篩掮客」協助快速拿到EUA，肩負全民防疫重任的政府機關，不僅怠忽職守，內部更是黑影幢幢。

國內疫情大爆發，無論疫苗還是快篩劑，都是利益大餅。從今年4月迄今快篩劑的輸入劑量來看，商機上看300億元，扣除自行輸入的企業和個人，廠商賣出部分，保守估計獲利就有140億元。

這樣龐大的利益，不肖業者會從中動手腳牟取暴利可想而知，要防止弊端，最重要的就是公開透明，但無論食藥署還是衛福部，打從新冠肺炎爆發以來，早已習於打著防疫名義，從事黑箱作業。

去年5月國內Delta疫情爆發，政府說好前瞻部署採購的疫苗遲未到貨，當時高端疫苗只發表第二期人體臨床實驗報告，食藥署卻火速通過「緊急使用授權」（EUA），最後被迫拿出去識別化的審查紀錄，外界才得知，多數審查委員提出的質疑全都變成「建議」，食藥署要的只是背書。

當時各界催促政府開放進口居家快篩劑，還惹來陳時中動怒「廠商要進口，沒進口要審查什麼？」卻遭爆食藥署直到去年6月7日才訂出審查準則，難怪廠商怎麼申請都不會過。

這波Omicron疫情大爆發，家長擔心家中孩童染疫，呼籲開放唾液快篩劑，當時陳時中同樣說沒有廠商申請，不少廠商卻喊冤申請多時都無法通過。不料才隔幾天，食藥署宣布由高端副董事長創辦的福又達生技拔得頭籌，至於審查過程用何種標準？為何會說沒有廠商申請？衛福部和食藥署始終不願說明。

向食藥署申請進口快篩劑EUA的廠商，包括唾液快篩劑在內多達300多家，其中不乏知名的生技公司，但令人困惑的是，最後獲得核准的，卻是前身為小吃店、之後棄標的高登、電玩商因思銳、做墨水匣的大鑫資訊，還有傳銷公司的白千層等等。

面對這些質疑，食藥署長吳秀梅強調，廠商從事何種業務不是審查重點，重點是進口的快篩劑有沒有效？既然如此，為何沒有效果的富樂快篩劑還能通過審查？進口廠商從事何種行業當然很重要，因為只有從事醫療相關的業者才有能力研判和驗證快篩效果。

至於非生技專業的廠商為何能更快拿到EUA？這從許多被食藥署要求補件的廠商，不久後就接獲公關掮客電話，告知只要委託他們就能火速拿到EUA可以一窺真相。這些被要求補件的廠商資料除了食藥署又有誰會知道？

要取得EUA，絕不是食藥署基層官員能夠辦到的事情，吳秀梅無論是否知情都應即刻請辭，一方面是為怠忽職責負責，一方面也讓食藥署同仁能夠毫無顧忌說出真相；對於醫材相關產品，更應建立公開透明的審查機制，才能避免弊端一再發生，還拿國人的健康一同陪葬。