經過電價費率審議會臨時會3個多小時的「熱烈」討論後，經濟部 27日由經濟部次長林全能主持記者會，宣布自7月1日起電價平均調漲8.4%，高壓及特高壓用電戶的平均漲幅則高達15%，住宅用電每月1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6項產業及高中以下學校不調整。

這次審議會進行的時間比預計更長，據了解是因為會中的討論十分激烈，林全能稱各方都表達了意見。例如，工商團體早已明確表示，儘管可以接受民生用電不漲，但是難以承受之前傳出用電大戶將調漲8%的版本，何況最終定案是15%，大大超過預期，一時間都驚呆了！這麼大的漲幅肯定會反映在物價上，接下來消費者物價指數（CPI）創新高已無法避免，台灣通膨問題勢必更為嚴峻。

經濟部表示，在考量國際燃料持續走高、台電經營韌性及國內通膨問題等因素後，做出以上調漲的決策。不過，從台電發布的經營資料來看，此次調漲對改善台電經營虧損的助益有限。台電總經理王耀庭預估台電今年虧損超過千億元的可能性極高，外界則估計有機會接近2千億元。而此次調漲電價後，台電在最樂觀的情況下，可以減少虧損290億元，相形之下，台電的虧損依然十分嚴重；尤其未來國際能源價格繼續走揚的機會很高，台電成本攀升的壓力仍然非常巨大。

不同於過往的是，台電並未在記者會中公布該公司經過試算後，電價應該調漲多少才能減輕經營的壓力，即使現場記者再三追問，王耀庭仍不敢公開這個數字，可見台電認為合理的調漲方式與漲幅應該比定案版高出很多。

事實上，外界早已算出，根據台電今年前4個月所累積的虧損，電價至少要調漲18%才能夠打平成本，更何況連王耀庭都承認，台電5、6月仍繼續虧損。因此，照理說，7月開始實施的新電價很可能應該要上調20%才夠。不過，此時此刻，台電怎敢公開口袋裡的數字？王耀庭一再迴避問題，也就不令人意外了。

林全能還提到，期盼電價調升方案有助於供電平穩，問題是，電價上漲與供電平穩有什麼關係？莫非之前一直跳電、停電是因為電價太便宜嗎？或許電價變貴後會促使部分用電戶減少用電，然而，難道經濟部期望用電量56%的工業用電戶會為了節省電費而減少用電、降低產能嗎？這豈不是要讓台灣的經濟活力萎縮？這是什麼爛理由！

經濟部之所以在這個時候做出調漲電價的決定，一方面是因為中油、台電已虧到見褲底、無可拖延，另一方面則是考量現在距離年底大選還有好幾個月，希望投票時人民已經忘了。不過，電價調漲的影響有落後效應，11月26日選舉投票日整個社會勢必都還在承受著萬物齊漲的苦果，選民會不會用選票表達憤怒，頗值得觀察；蔡政府的如意算盤別打得太早了。（作者為資深媒體人）