從蔡英文此次死抓著民進黨縣市長提名權力來看，顯然已到任期尾聲的她，對於2024年後不再有「蔡英文總統」的民進黨與台灣政局，仍充滿必須操之在己的個人執念。問題是，蔡英文還會是民進黨的票房保證嗎？

以此次縣市長提名為例，民進黨從一開始的只有直轄市長提名是由黨主席決定，如今又增加新竹市及正在強力運作的彰化縣等，都紛紛取消初選改由徵召決定。這樣的改變，即使遭同黨同志批評大開民主倒車、派系分贓，但蔡英文仍一副雖千萬人吾往矣的態度，不懼任何謾罵。民進黨歷來從未有總統或黨主席有如此大的提名權，更未有人直接插手接班梯隊，但這一切都因蔡英文而打破慣例。顯見此時此刻的蔡總統，對於卸任後充滿著強烈的不安全感。

何以蔡英文會對自己卸任後充滿不安全感？從賴清德的前例即可得知，蔡對同黨同志或他黨政敵，只要不順己意必除之而後快。因此不論未來是否政黨輪替，只要蔡不能牢牢掌握民進黨，反噬都將在她卸任不久後一一到來。

所以，具有影響力的縣市長提名權，對蔡英文而言就顯得格外重要。其重要性，不單單只是勝選後，能替卸任後的蔡英文持續把持話語權；即便她所提之人最後不能當選，但透過選舉布局，也能壓抑其他黨內反對勢力的擴張，確保卸任後不被政治追殺的可能！

由此觀之，衛福部長陳時中參選台北市長，最後是否能勝選，對蔡英文而言已不是那麼重要。陳時中參選的重要性，在於透過陳的參選來壓抑黨內派系正國會龍頭─林佳龍的發展，阻絕非蔡屬意的黨內勢力進一步壯大。

然而，不考慮政黨發展與民意基礎，硬是提名國王人馬，目的只是防止自己卸任後被清算，黨內同志跟人民真的會埋單嗎？其中有不少變數恐非蔡英文能完全掌握。

從過往的縣市長選舉經驗來看，民進黨擅長打的反中牌、台獨牌，在百里侯的選舉中從未產生正面效果。相反地，民進黨當前執政的弱點─經濟、民生議題，才是主導縣市長選舉勝負的關鍵所在。也正因如此，屏東縣長潘孟安日前才會甘冒大不韙，在沒有連任的壓力下，為石斑魚的問題直戳農委會痛腳，替接班人周春米說出不敢說的話。

即將跛腳的總統，擔心卸任後遭到清算，恐怕是台灣政治的悲哀。但如果蔡英文當初黨內初選時用正當手法與賴清德競爭，又豈需擔心自己人不相挺？如今，民進黨因防疫上的意識形態作祟，造成民眾生命與經濟的重大損失，民意急需一個宣洩的出口，這已非抗中保台牌可以遮羞。此時硬是提名陳時中參選，恐怕只會加速民意與蔡英文算總帳。（作者為立法委員國會辦公室主任）