為了補足綠能，日前經濟部能源局公布將大幅修訂《再生能源發展條例》，其中，為了增加光電供應，將會規定所有新建、增建及改建的建築物，符合一定條件者，都應於該建築物屋頂設置太陽光電版。一旦該法通過，能源局將會同內政部營建署擬定實施辦法。

至於因為裝置光電設備所衍生的建置成本，可能得由建商及實施者埋單，一旦建商將增加的成本轉嫁給購屋者，形同變相提高房價，加重購屋者的負擔，是否牴觸政府整體的房價政策，值得觀察。 另一方面，由於法案修訂方向將強制要求都更案實施屋頂光電板設置，建商及都更戶因成本及施工時程等考量，勢必將增加都更的難度，影響都更的意願及可行性，因而延緩都更的進度。

總統蔡英文自2016年上任後，即不斷強調一定會貫徹「2025非核家園」的政策，在核電歸零下，2025年的電力分配將是煤電50%、氣電30%、綠電20%。不過，自經濟部長王美花明確表示，2025綠能占比將無法達標、將只有15%，之後蔡政府已幾乎不再提「2025非核家園」，而是改提「2050淨零排放」。 2025近在眼前，能做到多少很快就會一翻兩瞪眼，跳票的風險太高，改談2050則是將能源政策的目標往後延了25年，而目前檯面上的政治人物25年後將身在何處，誰也不知道，壓力頓時大減，唬爛、吹牛的空間當然就更大了。連蔡英文的論文都「只」封存到她認為相對安全的2049年，2050年更是遠在天邊了。

但即使時間往後推移了25年，當前執政的蔡政府還是必須提出一套能源政策，而且較之2025年，2050年連火力發電都必須歸零，在此情況下，綠電的比例勢必更高。根據蔡政府「目前的」規畫，為達成淨零排放的目標，將成為綠能發電主力的太陽光電，2050年的裝置目標為40至80GW（10億瓦），目前全台光電裝置容量約8.1GW，2021年的目標本來是8.75GW，所以目前的進度已經落後了，且光電發電量僅占總發電的1.95%，因此經濟部不得不修法，以強制手段提高裝置量。

問題是，有自然條件限制的太陽光電，並不是政府要求更多、更快就可以達標。根據能源專家清大李敏教授的計算，如果光電量要達標，台灣單位面積光電裝置的密度將會是德國的4倍，以台灣的地型與居住條件，這根本是不可能的任務！

目前蔡政府所推動的光電政策早已造成各地的亂象，如1/10土地將開發成為光電案場的台南七股，對水鳥棲地、居民生活空間和漁民生存工作權造成嚴重衝擊，而且因缺乏把關機制，造成許多案場根本就只有發電卻沒有魚，因此當地的漁會和環團日前要求經濟部必須為光電開發踩下煞車，畢竟整個政策已經失控。

屋頂光電之所以一直難以達標，就是因為民眾對屋頂產權、漏水疑慮、太陽能板設置長達20年等多有考量，因此意願始終不高；何況房舍是人民的私有財產，政府憑什麼強迫民眾一定要在屋頂裝置太陽能板？只能說，在電力配置不夠多元的情況下，為了提高綠能，無計可施的蔡政府已如末路狂花，只能推出可行性低、破壞性強的全民瘋狂裝設屋頂光電這樣的政策，未來將後患無窮。