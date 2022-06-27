南韓有個傳統，不論新任總統、國務總理及各部會閣員，宣誓就職後，必定會專程到顯忠祠（台灣的忠烈祠）點香祭拜先烈。一方面對先烈們為國犧牲表達最高崇敬，另一方面在芳名錄上簽名，再次確認作為公僕為國為民盡職服務的諾言。

6月25日是韓戰72周年紀念日。新任總統尹錫悅邀請16個國際參戰國老兵及其遺族200餘人餐敘。尹錫悅感性地說，如果韓戰未能保衛國家，南韓不會有今天。稱呼戰亡者為「英雄」，並且保證政府將全力照顧遺族，立即獲得如雷般的掌聲。

一般來說，南韓父母非常重視家庭教育。一是，隨時提醒子女不要忘記日本殖民強壓統治36年歷史；二是，牢牢不忘北韓「南侵」史實，當時的1000萬離散家族，現在只剩數百萬人，日夜盼望離世之前能親自會晤在北韓的親屬。

其實，兩韓的悲劇，也是兩岸的悲哀。今天，台灣的年輕人誰知道「反共義士」？韓戰期間，在中國人民志願軍戰俘中，有1萬4000人選擇「投奔」台灣。他們的胳臂等身上都有「反共」等刺青字樣。這些人大部分都已凋零，蔡英文政府何曾關心過？

忘記歷史的民族，不會受到他人的尊敬。尹錫悅雙親均為大學教授，自幼受到良好家庭教育。不像文在寅和民主黨總統候選人李在明出身貧寒，認為只要喊出民主與人權就能騙取選票，南韓生活脫離貧窮後，這種欺騙手法已落伍，總統不僅要誠實，並且一切施政要公開。

回顧文在寅5年執政，偷偷摸摸的資料緊鎖在總統記錄館封存15年至30年不等。南韓人民不禁在問文在寅：你在怕什麼？在這種壓力下，尹錫悅不得不透過法律與行政權，一一敲破鐵櫃，把資料全部攤在陽光下。海洋水產部公務員李大俊被北韓槍殺案，真相也正在陸續公開。

尹錫悅一言出口駟馬難追。大選前，尹錫悅一方面會晤李大俊的遺孀與子女，承諾當選總統後一定交代此事，另一方面尹錫悅打開文在寅留下來「見不得人」的資料，移送法辦。

文在寅與蔡英文頗多類似。文在寅靠鐵紛絲「頭破文」來抵擋尹錫悅。一批依照政府要求施打疫苗後，死亡家屬每天跑到文在寅梁山新居示威，要求「一命補償一命」。文在寅夫婦不僅提告，並且找來「頭破文」在尹錫悅個人私宅前敲鑼打鼓「報復」尹錫悅。

文在寅的「小動作」不得韓人支持。近日，新任法務部長韓東勳登上「未來總統」民調排行榜第3名，足以證明，有什麼樣的總統，就會有什麼樣的部長。韓東勳與各級檢察署積極偵辦文在寅執政時期的各種非法弊案，無庸質疑，獲得韓國人的支持與肯定。

尹錫悅的一切施政，均以公正、公平為出發點。這也是目前蔡英文所欠缺的。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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