台灣的國語歌曲《綠島小夜曲》，歌詞優美、旋律動聽，又且情意深長，自1954年問世以來，在華人世界傳唱不歇，如今論證已出，可以確定是由周藍萍作曲、潘英傑作詞，而由紀露霞（一說秦晉）首唱，純粹是一首纏綿宛轉、深摯動人的情歌，歷來傳唱的，紫薇、司馬音、顧媚、蔡琴、甄妮、齊豫、高勝美……，不下數十人之多，皆備受聽眾歡迎，可以說是國語歌曲中流傳最為廣遠的一首。

《綠島小夜曲》中因為有「綠島」一詞，而台灣台東東方33公里的海面上，卻又剛好有個名喚為「綠島」的小島，曾經從1951年開始，關禁過許多思想犯、政治犯，因此就不免讓人聯想到這首歌與政治的關係，長年以來，都被視為台灣人在白色恐怖時代有所隱喻，用以作為抗議的精神象徵。

台東的「綠島」，向來有許多異名，如「雞心嶼」，是因其形狀而得名的；「青仔嶼」，則是因其一片蒼鬱的綠意而得名，「綠島」之名，應是沿此而來，在1948年命名的。但民間通常稱呼其為「火燒島」。「火燒島」之名，據傳是因清朝嘉慶年間，島上曾發生過一場猛烈的大火而來的，但亦可能因其本屬火山地形有關。

不過，《綠島小夜曲》中的「綠島」，其實與此「綠島」無關，因為「綠島」上並沒有歌詞中所說的「椰子樹」，無法借景而傳情。事實上，「綠島」就是指台灣島而言。台灣地處太平洋之上，四周海水環繞，豈非正如一條船一般，隨波蕩漾而「搖呀搖」的？情人的心湖波動，對方的影子豈非也正在自己心裡「飄呀飄」的，取境直截而貼切，不以繁縟的辭采掩飾，正是這首歌曲最能扣人心絃之處。

詩歌向來有隱微含蓄的特徵，往往會借此喻彼，指東打西，不盡之意，見於言外，這原來就是中國傳統詩歌的常態；因此，有許多詩歌也往往需要如此深一層次的解讀，才能獲得正解。但是，這並不意味著所有的詩歌都可以如此解讀，尤其是一些脈絡分明、意旨顯豁的詩篇，硬生生朝其未必有的隱喻靠攏，就難免有牽強附會之譏了。

《綠島小夜曲》由於歌詞中的「搖呀搖」、「飄呀飄」，被疑似為諷刺國民黨在台灣政權的動蕩不安，因此一度遭禁，1950年代，台灣的確處在風雨飄搖之中，當局此一顧慮，雖是可笑可憫，但卻也是可以理解的，也反映出當時政府的「神經過敏症」，有多麼嚴重。

不過，後來更大的「誤讀」，則來自綠島在1951年開始，警總就在當地成立「新生訓導處」，監管、改造思想或政治上有問題的犯人。1972年，柏楊被誣以「匪諜」罪名，移送到綠島監管。在綠島上，聽聆此歌，不免將自身遭遇投入，將此歌曲解讀成為一個被監禁於綠島的政治犯，對台灣島上的親友、情人的思念，且用以彰顯他對當時警總冤誣的不滿。自此以後，在後來對「白色恐怖」的批判聲浪中，就成為最是「政治正確」的解讀方式，漸寖成為主流，更成為批判黨國專權的一個重要標誌及象徵。

這首算是膾炙人口的歌曲，其實屢經多人考證、澄清，其實只是一首單純的情歌，是由周藍萍作曲、潘英傑填詞，送給當時周藍萍所追求的女子李慧倫的情歌，可能也因此動聽深情的歌曲，李慧倫也成為了周藍萍的妻子。但是，儘管屢有人出面澄清，甚至連當事人、家人都發表了聲明，卻因為這樣的解讀最適合用來作為政治鬥爭的利器，因此許多想要藉此謀取政治利益的人，根本不理不睬，反而大肆宣揚，甚至編造出高鈺鐺作曲、王博文填詞的「張冠李戴」傳說，非得將原作與所謂的「政治受難者」牽扯在一起不可。於是，不明就裡者順風揚聲、夸夸其談，竟蒙混了不短的時間。

事實上，周藍萍所作的歌曲甚多，如《家在山的那一邊》、《十八姑娘一朵花》等，都是與《綠島小夜曲》風格一致的作品，也都是令人傳誦不衰的名作，但卻因政治因素而蒙塵，反而未能為人所知。黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，政治影響力之大，真的是令人不可思議的。

2012年，我的大學同學、台大教授沈冬，以嚴謹的學術眼光、確鑿的論述、分明的條理，發表了一篇〈周藍萍與《綠島小夜曲》傳奇〉的論文，考據精詳、深入透闢，可以稱得上是一篇足以「正本清源」的傑作，但是，在論文審查時，竟是一人通過，一人不通過，而不通過的原因，竟然都是些「缺乏邏輯一貫性」、「不相連屬」、「邏輯跳躍」等空泛無實的論調，據說後來是由第三審力駁其非，才得以刊登的。以此可見，成見、偏見及意識形態在學術界是如何的違反了其應有的公正與客觀，在某些極端人士的眼中，《綠島小夜曲》幾乎就等如是他們的禁臠，當然是不能容許讓像周藍萍這樣的「外省湖南人」染指的。

即此，我也相當感慨，原本應該獨立客觀、公正不倚的學術界，曾幾何時，竟都逃脫不了政治的魔掌，坐令一些偏狹、激切的人士，在那邊雨覆雲翻、顛倒是非？更感慨的是，學者發文抒論，縱然能夠正本清源、摧陷廓清，卻又有多少人會去翻看、會去重視？為何學界中人只兢兢戒戒於發表論文、強調其數量之豐碩，而從不肯稍費筆墨，將其勤力所得的創獲，以更通俗的文字、更令人能接受的行文，深入淺出地讓更多的人知曉？高頭講章，真的就是學者唯一的任務嗎？我是非常懷疑的。

顧炎武說，「文須有益於天下」，儘管其所謂的「有益」，頗牽拘於儒家的思想，猶有重新思考、檢討的必要，但其大方向無疑是對的，至少，讓更多的人知悉自家的學術成果，總不會是「有害」的吧？讀聖賢書，所學何事？學界中人關鎖在自家的象牙塔中，不會慚愧嗎？

（作者為退休大學教授）

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