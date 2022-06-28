從2017年底起，筆者大量觀看由台灣和大陸製作有關中國國民黨和中國共產黨之間的諜報戰紀錄片、電影片和電視劇。

我在YouTube觀看了於2013年12月22日播放的《台灣演義》「特務風雲史」。之後，我也觀看了《現代啟示錄》「軍統之王戴笠傳奇諜報風雲錄」（以下簡稱《軍統之王》)。就後者，我覺得挖到了金礦。這是因為該紀錄片的一些畫面和台詞讓我再度證明，在抗日戰爭時期汪精衛、蔣介石和戴笠是基本上站在一邊的。可惜的是，《軍統之王》的編輯團隊並沒有讓觀眾知道大陸作品的名稱。

先讓我引述片段的台詞（第3～5分鐘）：

人稱間諜王的戴笠

在對日抗戰中扮演重要角色

像是1937年…

情報曾經一度被敵方掌控

讓蔣介石非常生氣

下令戴笠揪出內賊

…戴召集了旗下特工人員

要求布下天羅地網

不論洩密者的層級多高

通通都要揪出來

…戴下了命令

要對名單上這些（不少是蔣在政治上的敵人）

實行24小時不間斷的監控

跟蹤和竊聽……

要盡快的挖出這個敗類

戴笠費了九牛二虎之力

終於把叛徒給揪了出來

原來是汪精衛旗下人員

走漏情報

戴笠如此有效率的辦事能力

也讓他從此在蔣介石陣營裡

平步青雲

【蔣對戴說】很好

把這個消息公布出去

這就是給日本人辦事的下場

【戴回應說】嗯

【蔣又說】還有

他那邊也要密切關注一下

【戴回應說】是 校長

請您放心

汪兆銘（精衛）那邊

我全都安排好了

從以上的文字，吾人可以得窺一、二蔣的內心世界。讓我先提出幾個主要的觀點。

首先，在《特務風雲史》中，祕密制裁／祕密處決（汪）這個概念被提到。它的手段可以包括刺殺／暗殺、活埋、下毒等等。可是，蔣在《軍統之王》卻沒有講到這兩個字。切記，在那一個時間點，是蔣主動對戴談到汪的；後者也知道前者是在講汪。易言之，得知汪精衛旗下的某一個人員為叛徒的蔣並沒有乘勝追擊。這表示說他絲毫沒有要報復、幹掉汪逆的念頭。

其實，蔣介石只最痛恨3人：對共產黨認識不清的馬下兒（George C. Marshall, Jr.）、俄國共產黨的頭子史達林和在台兒莊會戰中讓老百姓首次體會到中華民國為一個國家的李宗仁，而就倭寇，蔣在抗戰結束之後要報仇、先殺掉的頭號大敵則為日本鬼子酒井隆。

至於戴，他說「我全都安排好了。」換言之，由於蔣並沒有在口頭上、當面交代戴要刺殺汪，早以認識汪的戴也沒有打算要制裁汪。有別於處置的安排對戴而言是意味著日後要和汪合作和協作。

1935年11月，國民黨第四屆中央執行委員會第六次全體會議在南京開幕。戒備森嚴的會場突然響起3聲槍響，當時汪應聲倒地；所幸，他只是被槍傷到左頰、左臂以及背肋3處。之後，戴被要求處理此一事件。簡言之，汪和戴之間的互動，奠定了見面三分情這個基礎。這個事實有利於後者和前者在日後例如1938～1939年間的進一步互動。其結果是汪終於被戴說服加入了軍統。

其次，蔣說要密切關注一下汪。請注意：蔣並沒有先提到汪的名字；然而，戴卻知道他所唯一效忠的對象是在講汪。

就關注這兩個字，我們可以解讀為關心和注意。基本上，關注帶有正面的含義。既然如此，戴就沒有必要揣測蔣是否要他制裁汪。

再者，當和戴對話時，蔣的心情是不錯的。他一點也沒有生氣或者非常生氣。須知，在抗戰初期，蔣在一個位於江西省九江市的廬山的軍事會議火冒三丈、怒斥了中華民國空軍的總指揮周至柔，因為空軍損失殆盡。

再來，蔣的心中很清楚至少有兩個未來的政敵，例如戰後的汪和毛澤東。準備要在下一步對付中共的蔣於1945年4月親自批准「賣國漢奸」周佛海為日本帝國投降之後的「京滬保安副總司令」。堅信天下不能夠有兩個太陽的蔣是否有大將氣度，也會讓汪扮演一個重要的角色以利反共大業呢？

第五，第五，筆者也注意到了「像是1937年」這幾個字。蔣是否也在1944年3月、8月和10月提到要前往日本的汪？又是否能夠在其它的諜報戰作品觀看到與「汪那邊也要密切關注」不同的蔣和戴就汪之間的新一輪的對話？筆者期盼讀者能夠提供這一方面的訊息，以利比對。

最後，《揚子江風雲》的男主角長江一號的原型是李鐵生，退休時官拜少將。「李爺爺，你就是名聞遐邇的長江一號嗎」？躺在台灣省高雄市立大同醫院病床上的86歲的李，表情激動地點頭。一向從不提起當年的英勇事蹟的李，似乎終於承認了。被平反的李曾經被指責和控告為漢奸。與李不同的汪，汪並沒有在日本或者上海的醫院留下一點讓他能夠再度成為（抗戰）英雄的痕跡。此外，李「曾被日軍用辣椒水灌鼻子，被鐵鉗夾到手指變形，而且全身是疤痕，」而汪到他辭世的那一天則為毫髮無傷。

一些評論員指出大陸所放映的紀錄片、電影片和電視影集，沒有多少學術上的價值。我倒是覺得要討論一下，因為作為局外人的我們只能夠靠部分的作品來推論我們的文章。

第一，北京當局很重視宣傳。他們肯花錢製作一系列有關國、共鬥爭和爭鬥的作品，讓台北當局非常地招架不住。

2017年1月，當中共教育部基礎教育二司下發了2017年1號函件《關於在中小學地方課程教材中全面落實「十四年抗戰」概念的函》說抗戰不是8年而是14年，大陸就譬如已經播放了《決戰江橋》，而且該電視影集還聘請了一位歷史顧問。該片的主角為黑龍江省長兼軍隊總指揮馬占山。是他在東北的江橋打響了抗日第一槍。中共的認定是江橋和14年的抗戰有很大的關係。另外的一個例子則是中共利用了46集的電視影集《東北抗日聯軍》來更加地證實他們的觀點和立場。

須知，在周恩來的指示下，大陸的《台兒莊戰役》很忠實地呈現出來當時的面貌。1949年10月之後，中共在北京戰犯管理所（俗稱功德林一號）也沒有槍斃寧可以坐牢26年也拒絕配合大陸的執政黨的國民黨黃維上將（《特赦1959》）。《勇者無敵》這一部電視影集80%取材於真實故事。男主角周嘯風的原型是原國民黨30軍軍長黃樵松。此外，大陸很會做工作，讓一些人覺得他們被重視。它會告知若干人物說某某作品的主角就是你本人。

不可否認的是，一些人認為抗戰神劇／奇葩劇的始祖是1989年播出的大陸電影《人奶魔巢》「這樣的『cult』電影（即表面以抗日為幌子，實則賣弄色情）」。從此，大陸的評論界也從1987年開始點出了一些被商業化的作品的不健康現象，例如劇情離譜、轉折突兀、台詞粗製濫造等等的嚴重問題。舉例而言，早在1931年1月就被汪解散的反蔣的中國國民黨改組同志會（簡稱「改組派」）卻仍然於1945年8月29日的前後被中共算為還是在運作（《軍統內鬥》第18集的第27～28分鐘和第30分鐘）。

台灣地區似乎僅有《揚子江風雲》和另外一部有關金門縣歷時56小時的《古寧頭大戰》值得我們欣賞。

第二，一些台詞也越來越露骨、豪不含蓄，譬如說以下的敏感文字就出現在《危崖槍敵》的第40集的第3分鐘：「你怎麼就知道，你們那個主義一定就是對的呢……那都是騙人的……」 換言之，一些大陸有頭腦的觀眾肯定會聯想到共產主義亦即質疑它是否也在騙人。

第三，單單就戴的化名，兩岸四地的不同學者、專家就持有不同的說法。一個被採訪的大陸吉林大學教授劉會軍說「大概有十八九個二十來個，」例如淼。《特務風雲史》的第5分鐘則正式記載了27個（含淼）。 總之，雙方的數據兜不攏。

第四，一些學者、專家會說（應該是）蔣只會透過口頭下達命令（等同於古代的聖諭）來刺殺他的對手、敵人等等（《特務風雲史》的第18～19分鐘）。

不過，這也不見得完全正確。我也要指出，戴就曾經白紙黑字的交代說如果例如制裁丁默邨成功就給多少的大洋。1932年9月，戴和丁是同事、各自為調查統計局的處長。

第五，吾人可以指出一些明顯、不應該有的錯誤，例如國民黨黨史館長邵銘煌說戴死於1946年4月（《特務風雲史》的第27分鐘）。不，是3月。

第六，就《軍統之王》的第3～5分鐘片段的台詞，它等同於情境畫面，而非真實（動態）畫面。它是否和中共內部的機密資料沒有兩樣？如果一致，那就是最好不過了。這是因為有利於再度證明汪、蔣和戴在抗戰時期是三位一體的而不是三人遊戲中1對2；2對1；2對2（戰略上例如蔣和戴是一起的，而戰術上蔣和汪站是在同一邊或者汪與戴具有短暫結盟關係）等等。

作家白先勇於1990年代初退休。之後，他立志為父親白崇禧撰寫傳記。和很多人一樣，汪的沉冤尚待昭雪。

在《麻雀》的第57集的第20分鐘，兩個為汪政權工作的情報單位人員進行了以下的對話：年輕的一個說就「軍統和共黨 它到底有什麼不同。」年長的回應說「共黨的人不怕死的應該多一些吧。」我同意。又年輕的說這是因為共黨的有信仰。須知，日本女軍人也有為了帝國而自我了斷的例子（《秋蟬》第49集的第26分鐘）。

重申，如果談百分比的話，蔣委員長的抗戰功勞毫無疑問地占了百分之80，剩下的百分之20就要和汪等人（含當時為中華民族犧牲掉的各方人馬的中國諜報工作人員）分享了。

（作者為美國紐約大學博士、前國立中山大學兼任所長）

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