國民黨黨主席朱立倫於6月2號至6月12號期間訪美，訪美最主要目的是重啟駐美代表處，以及為國民黨未來總統候選人與美方建立溝通管道； 另外一如外界所評估，朱訪美目的還希望能擺脫｢反美親中」形象。

訪美期間最引起爭議是6月6日在華府智庫布魯金斯學院的公開演講中，在國民黨「追求和平穩定」時，罕見地先談「備戰」與「國防」，一改馬政府年代始終對兩岸關係側重於「交流對話」的論調。會後答覆現場提問時，更出人意表地稱九二共識是「沒有共識的共識」，並將其與美國的「一中政策」比擬，直言兩者都是提供「創造性模糊」的概念。此一說法在藍營內部興起波瀾，同時也引起大陸國台辦公開批判。

要談九二共識就要回到1992年香港會談，當年為了解決兩岸公證文書使用問題，雙方同意在｢一個中國」的原則下，以口頭各自表述｢一個中國」的意涵。2000年4月28日蘇起自創「九二共識」這個名詞，以「九二共識」取代與包裝「一中各表」，主要是基於中國共產黨不喜歡「各表」，而即將執政的民進黨無法接受「一中」；他提出「九二共識」，意在同時涵括國民黨主張的「一個中國，各自表述」、民進黨的「各自表述」、中國大陸的「一個中國」等不同立場，以模糊性的概念讓各方解釋都有交集。

因此朱立倫說：九二共識是「沒有共識的共識」並沒有錯，只是在當前內部國民黨內、藍綠之間及兩岸之間均缺乏互信基礎下，朱立倫的說法就成為各方批判的對象。然而筆者以為｢九二共識」就如同潘朵拉的盒子，1992年兩岸為了要推動交流，同時處理兩岸諸多問題，必須創造這樣一個｢潘朵拉盒子」，把所有的問題與爭議關在這個盒子中，希望透過兩岸交流彼次互動了解，日後再慢慢打開這個盒子。

2000年美中關係和平進展，兩大國均彼此需要，陳水扁即使提出｢一邊一國」，但也不敢輕易揭開這個盒子。但2016年國際局勢丕變，美中兩國因為貿易與科技衝突，導致美中兩國從合作轉變成對抗，台灣也被迫選邊站，民進黨本來就不承認九二共識特別是｢一中」部分，而大陸同樣不滿意｢各自表述」部分，在民進黨二次執政及美中衝突下，對｢一中」的確定有一種迫切感，因此2019年｢習五點」聲明中，有意無意地將｢九二共識」與｢一國兩制」刻意在一篇談話的相鄰兩段中出現，雖然並未在同一段落出現，也沒有語意上的連結，但這已經給這個｢潘朵拉盒子」打開一個縫隙。

本來不認同｢九二共識」的民進黨正好逮到機會，鋪天蓋地抨擊九二共識，完全忽略九二共識30年來為兩岸帶來的和平穩定與發展，更糟糕的是作為｢一國兩制」樣板的香港，在｢佔中」事件與｢反送中」事件後，成為｢一國兩制」的負面教材，使得對兩岸30年來發展不甚了解的年輕人，在2020年幾乎傾數投票支持民進黨，國民黨明知這個｢潘朵拉盒子」藏匿著諸多兩岸間的諸多邪惡，打開後將為兩岸帶來不信任與痛苦，但淪為在野黨的國民黨已經無力回天了。

面對已經打開的｢九二共識」新任的黨主席朱立倫有兩種選擇：一是全盤檢討，否定九二共識，爭取年輕人與進步價值的支持；二是堅持九二共識，維持兩岸發展現況，徐圖後進。如果朱立倫選擇前者，相對於民進黨完全向美國傾斜，而在選舉中獲得｢親美紅利」，國民黨｢拿香跟拜」只是拾人牙慧，未必能獲得年輕選票與進步力量的支持，因此顯得進退失據。

如果選擇後者，勢必面對｢親中」的質疑，而此時「親中」不再只是歷史文化的認同表態，還加上價值選擇的意涵，彷彿是對中共作為的接受，即便是保有中華情懷的國民黨人，面對中共現階段諸多作法仍與台灣主流價值有歧異，要完全「親中」不免尷尬。

因此朱立倫訪美期間先選擇不提｢九二共識」，而選擇在記者提問後的回覆（當然也可能是刻意安排），顯示朱立倫團隊對於九二共識並沒有新的主張，或新的主張受到諸多挑戰，而暫緩提出。國民黨立委黨團總召曾銘宗就在此事後說：這是國民黨現階段最好的論述。

朱立倫的選擇只是在中共與民進黨先後把｢潘朵拉盒子」打開後，也接著說：｢那我們一起打開吧！」至於會有甚麼效果，我想朱立倫應該很清楚他的論述不足以說服中間選民去支持國民黨，但至少讓民眾未來再看到「親共反美賣台」的指控時，能多一點思考與懷疑，這個小小改變可能就是朱立倫此刻最需要的，讓國民黨在未來選舉中，能更回到人選與實際政策的公平競爭。

當然朱立倫始終未揚棄｢九二共識」（雖然沒有共識但還是共識），可能也是把最後僅存的｢希望」，鎖在這個盒子裡吧。

（作者為退休大學教師）

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