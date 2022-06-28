農民曆小暑未至，6月以來即局部地區頻頻停電，因應國際能源價格調漲，昨天電價費率審議委員會拍板，針對高壓及特高壓的產業用電大戶調漲電價，平均漲幅達8.4%。工商團體跳腳，認為將推升物價且不公平。

明眼人都看得出來，今年是選舉年，又遭逢俄烏戰爭、新冠疫情雙重襲擊，台灣中小企業搖搖欲墜，台電即使供電吃力、虧損嚴重，也不敢在此時拿老百姓民生用電開刀，所以小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲；住宅用電1000度以下、約占97％（1272萬戶）也不調漲；農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶（2.2萬戶）也不調漲。

換句話說，肥羊就只有工業用電大戶，被調漲15%，為了避免數字太過驚嚇工商大老們，溫和一點說，平均漲幅8.4%。在民進黨政府錯誤的能源政策下，工商團體成為沒有選票考量的待宰肥羊！

南韓總統尹錫悅上台立馬批評前朝廢核電愚蠢，力挺復興核電；日本島根縣6月2日通過了島根核電廠2號機的再啟用許可，知事丸山達也強調「重啟核電是不可避免的，那就應該重啟」；俄羅斯天然氣減供，德國政府6月19日宣布增加燃煤發電廠供電。反觀，台灣的民進黨政府猶死抱著「非核家園2025」這個神主牌不放，難道前述這些國家都是笨蛋？意識形態禍國不淺啊！

漲電價，看選民臉色，穩供電，可不能也看老天爺臉色！民進黨政府力推的光電、風電真能補上汰除的核電缺口嗎？美國商會6月22日發布《2022台灣白皮書》劈頭就罵台灣供電不穩，必須馬上處理；這波工商大老們怒懟上衝，政府想再玩弄「停電不是缺電」的文字遊戲，恐怕不是找一些外包商維修員、小動物誤觸，就能扛得下來。漫漫暑假，現在才剛開始熱哩！

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