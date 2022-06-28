這一段時間，政府施政焦點全在通膨問題，不論是央行的升息，電價的調升，或是大宗物資關稅機動調降全是因應物價，然而除了物價，近期國內長期失業問題也有山雨欲來之勢，值得注意。

根據上周主計總處公布5月失業統計可知，我國失業人數升逾43萬人，失業率也創下近七個月最高，達到3.68％，失業情勢更上層樓，其中因場所歇業而失業的人口月增8,000人，至於還有工作可做的人當中，工時未達35小時的人數在5月已直逼30萬大關，創下近九個月最高，顯示勞動市場極其嚴峻。

很顯然，這一波就業情勢變壞和疫情有關，由於疫情影響消費活動，因此住宿餐飲、批發零售、藝術休閒、旅遊服務等行業備受影響，連帶也影響了這些行業的就業機會，我們以疫情發生前的2019年12月做為比較基礎，便會發現，兩年半來勞動市場已出現重大變化。

以批發零售業而言，今年5月的就業人數就比疫情前少了7.1萬人，就業原是一遞增的時間數列，不增反減已非常態，更何況減少達數萬人之眾，此為前所未見。再看住宿餐飲業的就業人數，5月比起疫情前也少了2.7萬人，與補習班相關的教育業也減了2.6萬，其他與旅行業有關的支援服務業、藝術休閒娛樂業、美容美髮等其他服務業合計也減了2萬多人。

過去這些行業吸收了龐大的就業人口，如今這些行業的就業機會大不如前，而自這些行業離開的人，部分也許找到工作，但絕大多數可能仍處於失業狀態，調查資料顯示，5月失業達一年以上的「長期失業人數」已升逾6萬，這是疫情發生以來的新高，說明當前環境，尋職難度愈來愈高。像台灣這樣一個小型經濟體，人口不算多，居然有這麼多人持續找了一年還未找到工作，其壓力之大，可想而知，這個壓力包括經濟層面及心理層面，比起通膨，長期失業應該獲得更多的重視。

失業統計之所以要區分短期失業、長期失業，目的在於觀察一個社會面臨的壓力，通常短期失業對家庭的衝擊不大，但長期失業的影響就大了，德國作家迪特馬爾．米特《有為與無為》一書寫道：「我們可以經估算而了解失業的人數，但對於長期失業者肉體和心靈所受的衝擊，我們了解得並不多。」而1920年諾貝爾文學獎得主克努特．哈姆孫未成名之前，歷經長期失業，頻遭房東催繳房租，他在《餓》一書寫著自己曾嘗試去應徵收賬員、救火隊，最後全被拒絕，他說：「這些挫折已把我的勇氣粉碎了。」長期失業之消磨人心，於此可知。

政府施政經常顧此失彼，如今物價升溫，民怨四起，政府滿腦子想的都是物價，然而除了物價，現今失業，尤其是長期失業已日趨嚴重，政府必須未雨綢繆，以免釀成悲劇。眾所周知，通膨波及所有人，影響雖廣，但壓力遠不如失業這麼大，我們從德國作家迪特馬爾．米特及諾貝爾文學獎得主克努特．哈姆孫的經驗即可明白，失業不只是經濟問題，也是社會問題、尊嚴問題。

值得注意的是，這一波疫情所衝擊的服務業，兩年半來就業型態也已出現變化，與疫情前比較，如今遠距、線上的服務日趨普遍，即使日後疫情消散、景氣復甦，這些行業的就業機會是否還會如往年一樣成長，不無疑問。

經濟學上把失業分為摩擦性、循環性及結構性三類，摩擦性失業多發生在甫畢業的學子們身上，他們為了尋得更好的工作而暫時失業，這不是壞事。而循環性失業則是指因景氣衰退而失業的人口，這雖嚴重，但只要景氣復甦，問題便迎刃而解，亦毋需擔心。最難解的是結構性失業，也就是隨著產業結構的變化，失業勞工受限於技能已難以在新產業環境下獲得工作機會，而結構性失業通常都伴隨著長期失業。

我們認為，今年5月並未實施三級警戒，而長期失業竟創下2020年初以來最高，這反映新一波結構性失業已有山雨欲來之勢，須知，再猛烈的通膨，隨著景氣降溫終將歸於和緩，而結構性失業則不然，如果不協助勞工取得新技能，失業周數只會愈來愈長，兩相比較，長期失業比起通膨需投入更多的關注，早為因應，否則日後必成大患。