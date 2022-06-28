本年度「選擇美國投資高峰會」6月26～29日在馬里蘭州舉行，規模為參加本次會議各國中最大，鎖定半導體等六大產業。(示意圖／達志影像shutterstock）

本年度「選擇美國投資高峰會」這幾天正在美國馬里蘭州舉行。由265人組成的台灣訪問團，是與會50多個國家代表團裡，陣容最為龐大。

會議名稱既然是「選擇美國投資高峰會」，顯然，主辦方的目的是要物色、邀請、歡迎「非美」企業和廠商到美國投資設廠、生產製造。不知道台灣究竟有哪些企業能夠入美國的法眼，雀屏中選？

農林漁牧、加工產業、低端傳統製造業，既非美國所愛，也非美國所長。高科技產業，台灣的基礎科學研發和技術水平，都還差美國一大截，不知台灣要拿甚麼項目去投資美國?生醫、高端疫苗、半導體、太空科技、通訊、元宇宙、供應鏈、電動車、還是綠能?

豈止是台灣，其他應邀與會的50多個國家應該也有同樣的苦惱。蓋，美國擁有全球最多的頂尖大學和研究機構，科研水平最高，美國企業擁有的專利數目傲視全球，美國也是全世界最大的資本場，從來只聽說美國企業投資全球、掠奪全世界，何時聽過外國企業(特別是開發中國家的企業)能夠投資美國、進佔美國市場的呢?眼下，美國的戰略主旋律是抵制中國，連已經在美國上市的中國企業都會遭到強制驅離、改制下市，高峰會邀約各國投資美國的同時，會不會要脅各國撤出中國市場呢?

怎麼看，「選擇美國投資高峰會」都像是春秋戰國時代的諸侯盟會；重點是「選擇」美國，選對邊，肯定美國的霸主地位。而所謂投資，指的是政治投資、是外交投資、是戰略投資。

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