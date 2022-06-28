「教育部對外宣稱國立大學招生人數比私校少，目的其實是要讓私校自然減招至公私比五比五，達成高教公共化的目標。」

高教到底是菁英教育，還是平權教育？這是教育政策的路線之爭。個人較傾向於後者，因此基本上贊同「高教公共化」。

在台灣，公立大學的學雜費是私立大學之半，偏偏經濟弱勢學生常因打工與分擔家計，國、高中時代就不免成績遜色，導致他們反倒大都流入私立大學。因此，台灣之所以無法達至「高教公共化」，其罪魁禍首正在教育決策官員「劫貧濟富」的高教政策。

真正的「高教公共化」，是「高教平權化」──拉平公私立大學的教育資源，讓在私校就讀的弱勢學生，享有與公立大學同額的教育資源，繳交與公立大學同額的學雜費。這樣，他們才不至於還沒邁出社會，就背負著喘不過氣來的學貸債務（很大一部分私立大學的弱勢生，甚至不得不因經濟壓力而黯然輟學）。

然而細看教育當局所端出的「高教公共化」政策，個人驚覺：「高教公共化」這個漂亮口號，與共產政權近年所倡議的「國進民退」（國企進，民企退），是一個模子打造出來的產品，其本質就是巧取豪奪──掠奪民間財富。只不過中共政權的做法較為直接而粗暴，台灣教育當局的做法，卻是非常迂迴而細緻，讓私校成為活脫脫的「溫水青蛙」，至死都還不敢發出悲鳴。

面對少子化的嚴重趨勢，教育當局用「公佈註冊率」模式，好讓學生與家長嚇到不敢選填新生註冊率欠佳的學校。這樣的操作，為的是讓這些私校承受第一波少子化海嘯而先行滅頂。此外還同步要脅，會依各校註冊率來扣減獎補助款，使得其他奄奄一息的私校，為了恐懼第二波少子化海嘯輪到它「被滅頂」，又擔心減少獎補助款，不得不含淚自砍招生名額。這是巧取豪奪私校校產的第一部曲。

一些私校將招生名額砍到見骨，收支再也無法維持平衡。這時，教育當局會敲鑼打鼓地公佈這些私校的財務狀況，好讓學生與家長嚇到不敢選填這些學校，它們就會在第三波少子化海嘯中繼續「被滅頂」。這是巧取豪奪私校校產的第二部曲。

倘若這些收支失衡的私校，還不能「知難而退」，那麼就公開堂皇介入。其做法是，先將它們列為「預警」學校，讓它們在媒體上見光死，其次再列為「專案輔導」學校，勒令他們退場。這是巧取豪奪私校校產的第三部曲。

面對一些還構不上「預警」或「專案輔導」等級的私校，則依這個、那個理由，強行奉送「公益董事」作為暗樁，讓他們在媒體上公然爆料，說是這所學校已經「無條件奉送校產」給公立大學了（美其名為「公私併」）。華夏與南開這兩所科技大學，就是這樣淪為招生季節的犧牲品。他們之所以還能在媒體上全力反擊，原因在於，當局在還沒依序唱完第一、二部曲的情況下，就直接、粗暴地導入了第三部曲。是謂「呷緊挵破碗」！

把私校貼上各種汙名化的標籤，然後兵不血刃地以三部曲逼退私校，乃至吞沒私校校產，這是最不需要付出代價（甚至絕對是「政治正確」）的高教政策。因為作為利害關係人的學生與家長，以及不明究裡的群眾，必然會撫掌稱快。

然而，這是「高教公共化」嗎？不是的，即使讓數十所私校被迫退場，「自然減招至公私比五比五」，私校所招入的百分之五十學生，依然會以經濟弱勢學生居多。這只是讓私校與貧窮學生同受剝奪，可說是劫貧濟富的「高教土匪化政策」！（作者為大學教授）

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