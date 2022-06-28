日前經濟部電價審議委員會決議調漲電價，平均漲幅8.4%，工業用電大戶漲價15%，直言吃不消。大漲電價不僅會對大企業造成衝擊，原本調漲3%到5%是大家比較能接受的範圍，同時大漲電價也會影響到企業競爭力，更會影響大企業或有競爭力的企業在台投資意願，衝擊台灣工商產業復甦與出口。

疫情衝擊下，各方都不好受也不好過，蔡政府不能視民如傷，不能與企業感同身受，國際環境變化下中美對峙下的選邊站，使企業面臨到政治選邊的災難，如今再加上政府的能源政策錯誤，搞民粹，輕忽專業，嚴重影響台灣經濟復甦發展。當台灣稅收很大一部分來自製造業，大漲電價既不公平也不正確，更不合理，政府需要大企業，好話壞話都說，對大企業大漲電費勢必會讓台灣投資環境惡化，經濟振興堪憂，也會傷害大企業對政府的信心。

大企業需要用大量電力。根據使用者付費看似合理，然事實上，我們都忽略大企業對於國家發展與社會經濟改善的重要程度，大企業要承擔更多社會責任，但絕不是蔡政府的提款機，蔡政府必須要提供一個水電無虞的環境供企業發展，更應當務實檢討能源結構，如果蔡政府一手反核電，一手漲電費，不考慮使用最乾淨且對淨零碳排最有效率的核能發電，而是選擇透過大規模建構離岸風電及太陽能，蔡政府的效能顯然值得檢討。

事實上，對大企業漲電費或許衝擊不太大，總比從一般民眾生活中來的壓力小，台灣大型工商界可以理解與溝通調高電價的必要性，相信也願意配合政府共體時艱，但眼前在國際和國內疫情雙重衝擊下，特別選擇在夏季電價與疫後復甦關鍵時刻，電價調漲恐怕會衝擊工商產業復甦，連帶影響民生物價上揚。因此，蔡政府要選擇此時機漲電價，是好時機嗎？大企業不期待降稅減少衝擊，但蔡政府必須給大企業一個合理的說法。

台灣供電不穩定造成影響與衝擊遠遠大於電價，隨著國際情勢變化，天然氣占比如此高，綠能萬一不順暢，那麼要如何穩定供電？蔡政府能源政策必須檢討，不能搞民粹，必須講專業。

總之，企業關注的是供電穩定無虞，費用倒是其次，但蔡政必須府考慮將現有核電等基載機組延役，不能又要馬兒好、又要馬兒不吃草，這是不可能的；蔡政府能源政策本應考量節能減碳與電力安全，改變電力供需結構，建立多元供電可能性，才是解決能源問題的根本之道。而電價調漲首當其衝是物價，政府調漲電價，無疑更是對大企業雪上加霜，最後衍生出失業、無薪假，這些社會成本問題最後還是由全民埋單。政府發展需要大企業的支持，但不能吃人夠夠，不能有錢就是罪惡，像待宰的羔羊任由政府無度漲價。(中國文化大學國發大陸所副教授)

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