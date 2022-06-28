每個社會都有進步派，他們在權力圈子之外推動社會變革，敦促必須保守的執政者往前跨步，直到他們自己執政，才發現保守治理有其道理，為保權力，就揚棄了理念。「換了位置就換腦袋」，通常就是形容進步派的昨是今非。

事實上，進步派通常在取得權力之前，就暴露了保守性格。許多看似開明的進步派，骨子里極端保守，理念，不過是奪權工具，所以無論換什麼位置，腦袋其實都沒變，外界只是被其進步派假面所惑而已。

在台灣，進步派談公共政策，往往集中在人權的討論。為了推動政策改革，便將議題尖銳化，擴大爭議，爭取社會認同，以避免被無視，因此，他們通常不願顧及，所謂的「公共政策」需有方方面面的考量，而不僅是人權。

人權武器化，是理念工具化的面向之一，最能彰顯進步派的保守性格。

美國聯邦最高法院近日以6:3的比例，結束了聯邦司法干預墮胎權的歷史，將此權力回歸到各州司法管轄，由各州民意決定墮胎是否合法。

代表進步派的民主黨，當然不會放過這個機會進行政治反擊，企圖對沖他們幾近崩潰的執政聲望，因此事件肯定會脫離「墮胎權與女性自主」的範疇，滑向另一個黨同伐異的戰場，政黨重新收編選票，再保證一波社會分歧。

墮胎權被進步派說成普世價值，並須受憲法保障，一旦受挫，便大肆宣傳「美國禁止墮胎」。鬥爭路數暴露了其保守性格，在對抗傳統道德的另一面，塑造另一個道德高地，這是「人權武器化」的必然結果。

事實是，美國並沒有禁止墮胎，聯邦法院不過否決了「憲法應保障脫胎權」，主張將此權利交由各州民意決定而已。從治理的高度看，有錯嗎？

政治力一介入，聯邦最高法院就被形容為共和黨陣地，踐踏女性自主權的腐朽組織，並恐嚇美國民眾「今天可取消墮胎，明天就可取消任何事」。

但聯邦法院將墮胎權下放到各州，其實是減少紛爭的舉措，因為作用力愈大，反作用力就愈大，以聯邦權威強塞「普世價值」給不認同此價值的人們，只是在催生極端的反制勢力。

如美國恐怖的槍枝暴力事件頻傳，表面上是擁槍權的議題，本質上卻是意識形態鬥爭，根本問題不解，就算禁槍也只是由其他致命武器替代，因該類案件性質而枉死的人不會變少。

很少進步派會意識到他們已滑入了極端，直到那些被壓抑的，執拗的低音，終於在退無可退下以相稱的極端，展開絕地反攻。

持平地說，任何一個社會都需要有進步派，秉持理想抱負推動變革……直到他們搞砸為止，這就是人類社會的現實。

與美國不同，台灣特色是「立法嚴，執法寬」，無論西風如何吹，這裡仍充滿傳統儒家式的「情理思維」，睜一隻眼，閉一隻眼處理人間事，不求過激。因此雖然墮胎原則上觸犯刑法，但也以「優生保健法」酌情免罪，並在實際的執法上，為情理而保持寬鬆的法律解釋。

換言之，台灣婦女在墮胎問題上，基本不會被論罪，司法很大程度上默認了女性自主權。但當然，對進步派而言這是不夠的，務求完全除罪。

不過，對治理者而言，考慮必須周全，完全除罪是否有鼓勵作用？尤其在少子化被視為國安問題的當下，「默認」與「鼓勵」是兩回事兒。

台灣目前的法律處理，就是希望婦女在決定人工流產前，還是得有所顧慮，就算不考慮社會面的少子化，也該引導婦女認知到，頻繁人工流產會戕害自身健康。

完全除罪的負面影響不止於此，除了社會現實面的可能弊端外，在政治面上也會擴大人民分歧。美國經驗是，反墮胎勢力至少透過兩種方式借力使力，讓進步派自食惡果。整個社會則付出嚴重分歧的代價。

其一，州議會透過限制性墮胎條件通過墮胎法，以達成事實上反墮胎目的。其二，以胎兒也有人權作為訴求，索性與進步派一起將人權極端化，讓社會墜入「人權迷宮」裡。

誰都可以披上進步的外衣。真相是，在貌似進步的華麗時裝裡，其實只是另一個保守身軀。最終，正反方都是為了選票在鬥爭。

台灣真有進步派嗎？有多少帶著進步派面具，在蔡英文執政後露餡了其保守真面目的名流？太多了。愈是高舉「價值」的那批人，通常自證愈保守。

所以，台灣進步派談公共政策，往往流於自我感覺良好，一旦權力到手，就都是保守主義。昨是今非還振振有詞。（作者為自由撰稿人）

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