上周國民黨智庫對「是否要用九二共識和大陸對話」進行民調，結果顯示，反對者高於贊成者，因而引發各界對國民黨會否調整兩岸立場的猜測。其實，該民調贊成和反對的比例都不高，且拒答比率與反對相當，反映民眾不關心兩岸對話，值得所有關心兩岸的朋友警惕。不過，本文不打算糾結於單次民調，而要從國際大勢和國民黨的歷史責任來談九二共識去留。

近日翻閱國際新聞，很難不注意到冷戰再起的評論，這是拜川普和烏克蘭戰爭所賜。2018年川普對中國大陸發動貿易戰時，新冷戰之說已甚囂塵上，而白邦瑞的百年馬拉松稱中共要稱霸世界，則猶如肯楠的長電報，為美國對抗中共提供堅強理由。今年烏克蘭戰爭爆發，對抗的戰線從兩國擴大為兩個集團，歐亞兩戰場合而為一。同時，全球核武數量逆勢上升，核戰陰影再度籠罩歐亞大陸。可以大膽地說，我們已邁入新冷戰時代。

冷戰的穩定秩序本為現實主義者歌頌，但1970年代，現實主義信徒的季辛吉擘畫低盪鬆動冷戰，同樣出自現實主義戰略，還為此犧牲反共盟友中華民國。相對而言，比美國與中共和解遲到20年的兩岸和解，則有著強烈的人道主義色彩，也受惠於後冷戰時代的降臨。因為冷戰將兩岸隔絕，上萬家庭被拆散長達40年。同樣地，1950年代殘酷的白色恐怖，也有著參與國際反共大業的時代背景。因此，開放探親與解除戒嚴在冷戰晚期同時來到，絕非巧合。

開放探親後，為處理交流衍生事務，兩岸官方代表展開接觸，而有1992年香港會談，雙方就「各自表述，一個中國」達成共識，開啟兩岸制度性協商。這個由兩岸間談出來的結果，同時為台灣重返國際打開一條新路。可以說，九二共識是兩岸告別冷戰的政治工程，也是兩岸間運用創造性模糊建立的和平共存原則。在李登輝任內，儘管兩岸一度來到戰爭邊緣，但兩岸官方往來可以延續，既有九二共識的定錨，更與後冷戰時代合作至上的國際環境相互支撐。

如今，後冷戰的合作精神正被新冷戰的對抗氛圍取代。對於新冷戰，芝加哥大學教授Bruce Cumings有段關於冷戰的描述可以參考。他認為，冷戰時美蘇壟斷兩個陣營間的溝通，而美蘇盟國和敵對陣營則互不溝通，且美蘇間的溝通以軍事行動為主。如Cumings所描述，近期美中和美俄間互動，除了軍事還是軍事。同時，美中高層對話雖快速地恢復，但五眼聯盟成員和中國大陸的官方對話和民間交往都快速減少。交往失敗論或可為不交往找到理由，但唯有冷戰邏輯能解釋美國和五眼聯盟與中國大陸對話背道而行。循此邏輯，跟隨美國領導的台灣未來很難進行兩岸對話，九二共識好像也可束之高閣。

既然新冷戰下兩岸對話日益困難，而台灣社會也不關心兩岸能否對話，似不該苛求在野的國民黨繼續高舉九二共識。但是，九二共識是兩岸官方告別冷戰的象徵，也是兩岸人民拒絕再進入冷戰枷鎖的宣示。曾經在冷戰期間被西方盟國拋棄的國民黨，有責任提供台灣一個獨立自主的外交選項，曾經在冷戰時期隔絕兩岸親人團聚和實行白色恐怖的國民黨，更有責任推動兩岸對話交往，避免台灣再次墮入冷戰的人道悲劇中。

九二共識不只是九二共識，而是代表「獨立自主」與「對話交往」的兩岸路線，如有其他方法可讓這條路走得更成功，國民黨自可輕鬆放下九二共識。不過，目前還沒看到其他方法。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）