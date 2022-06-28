中央流行疫情指揮中心宣布自6月15日起，國外入境者從7+7（7天隔離+7天自主防疫），改為3+4（3天隔離+4天自主防疫）。這項政策無疑是台灣防疫管理的重大改變，也就是逐漸走向歐美以及亞洲的新加坡、馬來西亞全面開放的做法。任何事情只要自己親身經歷，超過千言萬語的解釋。

我的內人1個多月前回馬來西亞娘家，本擬6月14日返回台北，為了「少關幾天」，改為6月16日返台，所以有了完整的兩邊經歷，分享如下：

馬來西亞和新加坡現在已經全面開放，入境時只要出示台灣醫院提供注射3劑WHO認證的疫苗證明即可，不需要入境篩檢，也不需要任何的隔離措施。確診則採取自主管理，自我隔離，政府並不特別監管，有關治療和防疫措施都是自己的事。政府規定室內要戴口罩，可是室外可以不戴。總的來說，確診與否是自己的事，就跟平常生個病一樣，這種政策也是目前歐美的現狀。

至於內人6月16日返國所經過的程序，剛好是一個明顯的對照。她必須先在馬來西亞取得兩天內PCR陰性的證明，作為入境台灣的必要程序。入境後在機場還要再做一次篩檢，入境者要將口水吐在一個小瓶子。如果有人抱怨嘴巴乾沒口水，工作人員會說：「痰也可以」。

入境後，當事人必須住在一人一戶的房子。剛好我的親人有一棟空房，可以讓內人住在那裡隔離3天。隔天早上，內人就接到管區警察的電話，對方詢問了一些事情，並且傳達了一些有關隔離的指示。警員說，這3天內都屬於電子隔離的範圍，到了第4天一早，電子隔離就解除了。至於第4天到第7天的自主防疫是什麼狀態？警員表示，可以外出買東西、搭公車、去上班，但是還是不能回家。內人說，那位警員自己承認這種做法有點矛盾。到了最後，警察壓低聲音說：「我偷偷跟你講，其實你回家沒有關係，但是你在夜裡還是要趕回來住。」

這就是朋友之間當成笑話的「灰姑娘」政策，就是像童話裡的灰姑娘，必須在半夜趕回家。可以想像，由於第4天實際上已經解除電子隔離了，所以有一人一戶空間的人根本不受監管了。然而，住防疫旅館的人，由於旅館有登記，如果提前退房一定會被知道，所以只能半夜以前回到旅館，乖乖當「灰姑娘」了。

兩年多來，防疫指揮官陳時中大權一把抓，他是牙醫背景，並非感染科權威，擔任防疫指揮官主要是受到蔡總統的政治信賴，因此政治考慮貫穿防疫核心。他創造一套宣傳話術，碰到難處時，避重就輕。過去成天強調台灣是防疫模範生，不過今年初疫情快速惡化後，整個話術亂套了，已經不知如何定調了。

表面上，防疫好像維持清零，可是實際做法卻是走向全面開放。如此便產生了表裡不一的「灰姑娘」政策，至於陳時中扮演的是「神仙教母」，或是「大公爵」、「王子」？或者是那個虐待白雪公主的「後母」？其實都有令人發笑的想像空間。

（作者為資深媒體人）