因COVID-19疫情影響延宕兩年的第26屆大英國協政府首長會議（Commonwealth Heads of Government Meeting，CHOGM），於6月下旬在東非國家盧安達舉行，這是大英國協最年輕的會員國首次舉辦這項會議。盧安達與其他國協成員國最大的不同，不僅在於她從未是英國的殖民地（先由德國殖民，一次戰後託管給比利時），同時還是一個說法語為主的國家，然而在13年前成為會員國後，卻能夠召開這次的峰會，且正逢英國女王登基70周年（Platinum Jubilee），因此格外受到重視。

國協是大英帝國的延續，而英國在過去幾十年影響力式微是個不爭的事實。然而，儘管有許多前英國的殖民地在獨立後紛紛放棄奉伊莉莎白女王為國家元首，改奉共和，包括去年才做出這項決定的加勒比海島國巴貝多。然而在今年女王就職70周年的慶典中，國協其他53個成員同時在首都施放煙火慶祝，意味著儘管英國從歐盟退群，但在自己創建的群組中，仍是享有最高領導地位的版主。

或許是受到盧安達主辦國協峰會的激勵，非洲兩個法語國家多哥和加彭，選擇在今年峰會期間加入國協，讓這國跨區域的國際組織成員增加到56個。盧安達的賈加美（Paul Kagame）總統長期流亡在說英語的鄰國烏干達，以及因為盧安達內戰中，法國偏袒執政的胡圖族（Hutu）政府對少數圖西族（Tutsi）進行的種族滅絕（genocide），造成兩國關係緊張，這兩項因素或許能夠解釋為何盧安達在2009年加入大英國協，但長期與法國關係友好的多哥與加彭為何選擇加入國協就令人感到意外。

東南非的前葡萄牙殖民地莫三比克，因為鄰國南非、史瓦帝尼、辛巴威、尚比亞、馬拉威及坦尚尼亞皆為英語國家，因而決定加入這些鄰國所屬的大英國協。先前，盧安達與另一個前比利時殖民地的蒲隆地加入以肯亞、烏干達及坦尚尼亞為主體的東非經濟共同體（East African Community，EAC），說明地緣政治也是重要考量。然而，鄰近中非加彭的如剛果共和國、喀麥隆及中非共和國都是法語國家，而西非的多哥雖然有一鄰國是前英國殖民地的迦納，但其餘如貝南、尼日、布吉納法索及象牙海岸等都是法語國家，且這兩個國家的統治家族長期與法國關係友好，為何會做出這項決定？

根據多哥外長的說法，加入大英國協將可進入總人口數超過20億的消費市場、取得發展項目的資金，及增加國內熱衷英語學習者的教育機會。多哥亟欲擴展其外交、政治和經濟的網路，並且想要和英語系國家發展更密切的關係。對多哥的國內政治而言，加入國協可以平衡法國的影響力，也普遍受到一般民眾的歡迎，因為不少多哥人認為法國是該國經濟不振的主要背後因素。

至於加彭的會員國資格，該國總統認為這是一個創造歷史的時刻，因為在獨立62年後，加彭已預備好要進入一個新的階段，而這將提供該國在經濟、外交及文化層面無窮的機會。加彭和多哥是兩個法語非洲最著名的家族政治，加彭的納幸貝父子Gnassingbe Eyadema和Faure Gnassingbe及多哥的邦戈父子Omar Bongo和Ali Bongo Ondimba各自統治這兩國時間長達55年，雖然也有多黨的選舉，但徒有民主的形式，而非具內涵的自由民主（liberal democracy）。

成為國協會員的資格包括：申請國必須對民主政治及包括自由公平選舉、具代表性的民意機構、法治和司法獨立等民主程序予以尊重，及包括公務人員的完善訓練和政府財政透明，以及人權、言論自由和機會平等的保障等善治（good governance）的承諾。既有的會員國中，曾有辛巴威因為未能符合這些條件，被迫停權，後來她選擇主動退出。如果主導國協的英國真正在意這些民主條件，就不應接受威權國家盧安達主辦峰會，更該確定兩個家族政治的多哥和加彭必須先展現自由民主方面的進展，才能成為會員。然而，在全球影響力降低的情況下，倫敦仍然懷念昔日的光榮，因此只要有國家願意加入，這些條件就束諸高閣。現實主義是英國政治外交的傳統，因此有雙重標準的出現，就不足為奇。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）