歹戲拖棚的陳時中「極可能」代表民進黨參選台北市長，民進黨選對會近日內即將拍板，這消息由向來搶先「洩漏」陳時中第一手疫情資訊的媒體圈的「閨蜜」周玉蔻爆料，可信度應該不低，若是借周玉蔻開金口護盤，估計如果層峰想翻案的機率，斟酌後大概也不高。

周玉蔻掌握強勢的媒體資源，打選戰心狠手辣，不講新聞規矩，所謂平衡報導、兩面俱陳、事實查證……從不放眼裡，之前顏寬恒遭綠媒「空軍」霸凌，徒有陸軍基層支持也枉然，立委補選黯然落敗，老百姓應該記憶猶新。所以，周玉蔻出來為陳時中助拳可期，蔣萬安、黃珊珊神經要繃緊一點。

話說回來，正因為陳時中的防疫工作表現很爛，如果好棒棒就不會拖到現在這節骨眼，正常來說台北市的選民很難給予認可與支持。但是民進黨選舉奧步無上限，加上周玉蔻帶領著這批親綠名嘴「不講武德」帶風向，要擔心的恐怕是「曾參殺人」認知作戰的效應，謊言、謠言，天天講就會催眠選民信以為真。

民進黨天不怕、地不怕，慣性雙標誰敢說嘴？不然何以短短時間300萬人確診、6000多人死亡，疫情還在狂燒，竟還敢提名陳時中參選。試問，總統蔡英文「重症求清零、有效管控輕症」有哪一點達標了？再試問，塔綠班敢昧著良心說陳時中防疫模範生，對得起因為疫苗不足、快篩不足、藥物不足而往生的台灣人民嗎？

蔣萬安、黃珊珊或許彼此之間稱得上君子之爭，但是陳時中挾暗黑力量的出場式可不容低估，要知道能擺脫黨內年輕的、學經歷俱佳的林佳龍競爭，這股暗黑力量必然屆時也會排山倒海衝向蔣萬安、黃珊珊。連民進黨第二大派系掌門人林佳龍都敗下陣來，蔣萬安和黃珊珊能不小心應戰嗎！

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