七大工業國集團（G7）領袖峰會舉行前，中國大陸與俄羅斯、印度、南非、巴西等「金磚五國」領導人視訊峰會先登場，西方媒體解讀，中俄兩國試圖拉攏金磚國家，以增加對抗西方的籌碼。金磚五國視訊峰確實有與G7互別苗頭的意味，但重點不在對抗，而是這5個總人口占全球40%、橫跨歐亞非美各大洲的國家，對世界秩序及未來全球發展路徑的看法。

中國模式吸引金磚國家

俄烏戰爭僵持，金磚五國高峰會不免讓人聯想有替俄羅斯壯膽撐腰的味道。在美歐國家對俄羅斯嚴厲經濟制裁下，印度仍低價大量購買俄羅斯石油，巴西與南非在聯合國譴責俄羅斯的投票中棄權，表示至少在反制裁俄羅斯的立場上，金磚五國是一致的。但不要忘了，印度之前才參加在東京舉辦的「四方安全對話」（QUAD），而且這5國在地緣政治利益差異極大甚至對立，若說是形成對抗西方的集團勢力，未免誇大。

大陸國家主席習近平主持金磚國家領導人會議時指出，要摒棄霸權主義、冷戰思維和集團對抗，擴張軍事聯盟只會陷入安全困境，無法帶來和平。習近平也指出，當前有部分重要產業供應鏈遭到人為干擾，導致全球通膨居高不下，國際金融市場動盪，世界經濟復甦走弱。要求主要發達國家「採取負責任的經濟政策，避免政策負面效應外溢」，還強調把世界經濟政治化、工具化、武器化，終將損人害己。

習近平的講話除了呼應普丁日前所說，美國單極霸權時代的結束，也提醒西方國家不負責任的經濟政策與金融武器化，正在反噬西方國家，同時也危害全球。言外之意是對G7峰會與北約峰會能否為世界帶來和平與經濟穩定提出質疑。

1997年的亞洲金融風暴已凸顯，G7集團已經無法面對全球性的經濟危機，而必須擴大參與國家，因而有G20的出現。當前全球面臨經濟衰退的風險，少了金磚五國的合作能否成事，很多國家都表示懷疑。

在這次峰會上，5國領袖還發表了《北京宣言》，對未來世界秩序表達共同看法。宣言表示，金磚國家支持俄烏談判對話，重申「核戰打不得」、透過和平外交手段解決伊核問題與朝鮮半島無核化等議題。在經濟議題上，重申主要發達國家應該採取負責任的經濟政策，避免給發展中國家造成嚴重衝擊。此外，宣言也稱，支持通過討論推進金磚國家擴員進程。這份宣言對於非西方國家還是有相當吸引力的，所以阿根廷立刻表態願意加入金磚國家對話。

拉丁美洲開啟粉紅浪潮

24日北京也主辦「全球發展高層對話」，共有18國參加。強調推動全球發展，共創普惠平衡、協調包容、合作共贏、共同繁榮的發展格局。表現中國大陸堅持「人類命運共同體」理念，推動全球永續發展的決心不變。

金磚五國由於經濟與政治利益不若G7集團一致，未來發展並不明朗。但是最近北京在非西方國家的努力爭取，正在逐步發揮影響力，這種影響力不是軍事霸權的干涉主義，而是經濟共同發展互相扶持的吸引力。更重要的是，中國的成功經驗，即所謂的「中國模式」或「北京共識」將對許多發展中國家越來越有吸引力。

最近哥倫比亞大選結果出爐，重視環保與社會正義的左派總統候選人佩特羅當選，這在長期右派執政的哥倫比亞意義非比尋常。它標誌著拉丁美洲新一輪「粉紅浪潮」（pink tide）的開始。而在西方國家，嚴重的通膨也開始在社會上發酵，英國鐵路工人發動30年來最大規模的罷工，要求加薪以應付高漲的物價，法國國會大選，左翼政黨以31.6%得票率成為第二大黨，馬克宏執政聯盟僅贏6.97個百分點。全球左派似有抬頭趨勢，這個世界可能不只是單極霸權走向消逝，依附在單極霸權上的意識形態也將改變。