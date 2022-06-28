經濟部的電價費率審議會終於放棄4年來的「凍漲」，從7月開始，電價將在「漲大戶不漲民生」的原則下，平均上漲8.4%；高壓和特高壓的產業用電大戶大調15%，每月用電1000度以下的家庭、小商家、高中以下學校，及農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房等6產業都不調漲；用電超過千度的家庭，超過部分調整9%。估計受影響總戶數為38.2萬戶。

這次電價調漲，原因當然是能源價格飆升，台電燃料成本比去年估計高出3千億元；若再不調漲，台電只有倒閉一途。但在通膨劇烈的此時，加上年底地方選舉在即，如何讓台電不倒閉又能「照顧民生」，成了蔡政府的最高考量。因此，疫情衝擊高或勞工眾多的行業，就成為繼續「凍漲」的獲利者；其他行業就只能承擔電價上漲的壓力。在這種邏輯下，製造業用電大戶獲利高、有能力負擔，就成了電價「重災戶」。而在疫情下，眾多服務業小商家及餐飲業、電影院等都門可羅雀，獲得「凍漲」的照顧似乎合理。

然而，若進一步思考，上述邏輯的應用其實問題百出，既粗糙又充滿不公。試問，製造業用電大戶中，高科技電子業的確獲利豐厚，可以支持漲價；但鋼鐵和機械業獲利就難以相提並論，導致相關業者甚多反彈。其次，某些服務行業確實在疫情中受災嚴重，但政府已有各種紓困協助；而且電價是長期議題，不宜拿來協助短期性的疫情災害，否則一旦疫情結束後，難道要單獨將這些服務業被「凍漲」的電價「加上去」嗎？若不加上去，對其他已上漲電價的行業公平嗎？例如，旅館業、KTV、按摩業、美容美髮、酒店等諸多行業也都受創嚴重，為何他們沒有被列入凍漲？

令人相當納悶的是，高中以下學校電價凍漲，而用電量龐大的大專院校就要漲價，成為重大「受災戶」，看不出有什麼道理。而健身房會凍漲電價，背後的原因恐怕是網紅「館長」最近對蔡政府防疫罵得很兇，為了陳時中部長的選情，精於選舉的蔡政府特別將健身房列入「凍漲」。雖然我們希望不是這種選舉考量，但實在想不出為何要獨厚這個行業，卻拋棄其他類似的服務行業。

選定某些行業凍漲其電價，看來完全是為討好其眾多「選民」而為，像農漁業、食品業、百貨、餐飲從業人員眾多，凍漲下的「政治效益」可觀，否則受電價衝擊可能更大的其他行業被排除凍漲，完全沒啥道理。

其實，只要讓用電「大戶」漲較多、用電「中戶」漲較少、用電「小戶」凍漲，就可以達到設定的目標－中低收入家庭和微小商家凍漲或小漲，大用戶因「邊際成本」高所以大漲，這樣既簡單、合理又公平，疫情過後也沒有問題。蔡政府治絲益棼，遇到不平的業者抗議，如旅館業等，將難以回應，且未來將沒完沒了。

（作者為華梵大學兼任特聘教授）