快篩劑疑雲愈滾愈大，從審核緊急使用授權（EUA）大小眼、由約聘人員審核、黑心試劑到公關公司介入，無不引發揣測。食藥署署長吳秀梅把責任推給不肖業者，衛福部長陳時中甚至「淡出」中央疫情指揮中心記者會，莫非是想將所有黑箱爭議強行封印，轉檯參選台北市長？但民進黨政府的盤算未必能如願，若不好好查清事實，追究怠忽職守及包庇業者的官員，民眾一定會讓民進黨政府付出代價。

政商勾結誰敢查辦

快篩劑出包要溯源至指揮中心刻意壓制篩檢，疫情的第1年根本不准快篩劑上市。直到雙北爆發疫情，台北市長柯文哲率先啟用快篩，指揮中心才緊急對快篩鬆手，但因政策性打壓，快篩劑量一直不足，且價格比國外高出許多，和美國、新加坡政府免費發送相比，台灣人的待遇差了一大截。Omicron來勢洶洶，蔡政府索性改採與病毒共存的「新台灣模式」。問題是政府各項準備均不足，民眾跑斷腿也買不到快篩劑。直到蔡總統宣布5月底會到貨1億劑，衛福部才開始大幅開放業者申請EUA。

於是各家業者紛紛搶食這塊大餅，進口成本1劑不到台幣100元，轉給經銷商可以翻倍賣到200元，當時民間對快篩劑需求孔急，大型廠商尤其需要大量使用，進口業者只要拿到衛福部食藥署發的EUA，就等於拿到了暴利金牌。有的進口商甚至直接拿經銷商預付的貨款去向原廠買貨，自己連本錢都不用出，就能憑空賺大錢。

但你若以為這是一塊雨露均霑的市場，那就太天真了，因為這個錢不是每個人都能賺得到的。總計有326家廠商申請EUA，但通過率只有1成，其他9成都被卡關。你說是因為食藥署審查得嚴，但取得EUA的業者至少有8家爆出爭議。例如資本額只有200萬的高登原是小吃店，卻能取得16.5億元的標案，被爆料後主動棄標。

國民黨團質疑，資本額僅50萬的白千層公司，聲稱拿到美國EUA，結果根本沒有。因思銳原是遊戲公司，前身屢傳勞資糾紛，已經倒閉。標準生技醫藥公司原是個社區小藥局。弘朗原為動物用藥公司，以300萬的資本額吃下3.8億元的快篩標案。賣墨水匣的大鑫公司，用山寨偽劣貨魚目混珠，短短10幾天就取得10幾個部會和縣市的採購標案，賣出200多萬個黑心試劑，結果使用的民眾發現它連1條線也出不來。進口唾液快篩劑的福又達公司，被爆出創辦人就是高端的總經理，之前蔡政府是如何扭曲法規，為高端疫苗強力護航，大家都記憶猶新。

這些業者中不乏歪瓜裂棗，卻因擁有綠營高層人脈，因此能火速通關取得EUA。快篩試劑這塊大餅，就在政商勾結的黑箱裡被分而食之，行政院、衛福部政風單位和檢調有認真查辦嗎？

操弄人民終遭反撲

更啟人疑竇的是，國民黨立院黨團披露，有廠商被食藥署要求補件後，旋即接到某公關公司的電話，聲稱可以幫忙讓EUA「送件順利」。攸關民眾健康的EUA居然有業者可以幫忙「喬」，實在太匪夷所思。廠商送件及專線電話都只有食藥署的審核人員知情，資訊會流出去，莫非是內神通外鬼，審核人員一面技術性卡關，一面讓掮客居中代收「通關費」？醫優、大鑫都請公關公司「邵博士」送件，成功取得EUA，醫優過了補件期限後還能通融過關，這當中有多少貓膩，檢調是看不見嗎？

食藥署署長吳秀梅辯稱，或許民間有些人會提供代送件的服務，但食藥署不會看是什麼公關公司送來的，該審查的都會審查。這話說得好像完全事不關己。問題是如果真有這樣的代送市場，就很可能長期存在著某種特定門路的內外甚至上下勾結，不需要查清楚給社會一個交待嗎？吳秀梅的態度和日前大鑫公司爆出黑心快篩劑時一樣，完全甩鍋不負責任，還振振有詞，陳時中也無意深究。

快篩劑爭議只是防疫的諸多黑箱弊端之一，從疫苗之亂、3+11出包到準備不足就開放與病毒共存，至今累計折損了6400多條人命。但蔡政府似乎覺得「網軍在手、天下我有」，幹得再錯再爛也有恃無恐。這種輕視並操弄人民的行徑，總有一天會遭到反撲。