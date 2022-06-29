另外，若郝柏村說賀龍為土匪，此極為失禮不當，為徒逞口舌之快，不公平且有欺善之懦，以下試一一分析之。

一、郝柏村敢在紅衫軍倒扁大會，眾捧施明德之際，直言施為台獨叛亂犯，當年應予槍斃嗎？施在服軍法監時，正是郝為蔣經國寵信之時，他負責關施，至今未聞他承認「錯誤」？我想他也不認為對美麗島鎮壓為錯誤，那他為何不直言斥施？直言說若不是你們搞台獨、搞暴力，台灣何有今日之局？

郝若到高雄，台獨在胡捧228死者冤屈，郝敢說被殺者是暴民，殺之有理？若郝如此說，被今天高雄暴民毆傷或打死，有如當年228然，台灣之本土派不會齊聲叫好，說打死活該？

今郝回鄉被待以上賓之禮，卻對賀龍及其鄉親出此不敬之言，則賀家鄉人最多尷尬以對，未有毆辱逐客之舉，則大陸同胞對此難道不是忍辱負重？郝那樣「直言」，不是欺善怕惡乎？難道郝到哪裡都是如此直言，哪壺不熱提哪壺嗎？

郝真是「愛台」，那何不絕不返鄉，如一些頑固國民黨軍人然；或如施明德為台獨，連飛機過大陸境都不坐，絕不拿台胞證呢？

二、賀就算出身土匪，但應看其有無屠戮良民、魚肉鄉里之事。很多仕紳軍官，雖非出身草莽，且受良好軍校教育，但殺起人來不比土匪都凶惡？對國家之害不比土匪為烈？如湯恩伯，在河南向以殘暴聞，還因吵架盛怒把一個船長當場擊斃。李宗仁在大陸撤守前在廣州面責蔣，還舉此事。

我曾見郭寄嶠在其回憶錄中手寫著：「河南人銜湯，曾有『寧願日軍來燒殺，不願湯軍來駐紮』之語。」（郭的姪女郭菀華由郭撫養長大，後嫁郝，故郭等於郝岳父，晚年郭有同情黨外的言論，喜看黨外雜誌，郝還不滿，說郭不智不當。）

又如剿共戰死的張靈甫，還不是吵架把妻擊斃？

郝還曾對我說，顧祝同（郝曾做其參謀）最怕見記者，因他在主政江蘇時，曾把批評他的記者槍斃，引起風波。

顧還以儒將聞，為人較平和呢。

諸如這種殺人之事，在過去的軍閥以至50年代的內戰餘緒時期，都是司空見慣，大家半斤八兩。

一直到80年代中，郝軍權最盛時，其親信部下趙萬富，做金門防衛司令官時，小金門東崗的部隊，把飄到岸上的越南漁船上的20人，包括孕婦小孩，全部槍殺。事被告到聯合國，後趙仍升官沒事。

趙萬富。（黃子明攝）

賀若是土匪，國府正規軍竟為匪所敗，豈不更可恥？郝不是應服讚賀乎？

三、土匪？槍桿子出政權，那個政權不靠暴力？台獨從228、美麗島到今天台灣南部打人，不都是暴力？郝在做行政院長時怎麼不指責民進黨是土匪、李登輝是共匪，還是叛徒呢？

張作霖就是土匪出身，後做到國家元首。郝柏村與張學良善，常有飲宴，當張在吹他爸爸時，郝為何不澆冷水說：「土匪也。」

東北大學祕書長，張學良的親信甯恩承說：「一起手都是匪，孫中山不是稱孫匪嗎？」我最近讀陳英士事略，看其從事革命之勇敢，真是視死如歸。從國共革命的角度，陳英士是烈士，但從中華民國當時政府來看，陳就是黑幫巨梟，還有他的手下──蔣介石。至今西湖還有陳英士像，又有陶成章祠，真是矛盾。

蔣的出身，年輕時被稱瑞元無賴，後是滬上流氓，據聞還做過綁架勒贖之事，又是殺人凶徒，且是被孫中山政府通緝有案的（有說孫實是做樣子，因蔣銜陳英士命殺陶成章，正合孫意。）那大陸觀光客今來參觀中正紀念堂，是不是都應直說蔣是流氓地痞才顯示有骨氣呢？

四、土匪在軍閥與國民政府軍隊中的比例可比解放軍大得多了。收降納叛，國軍中不乏土匪，如著名的孫殿英。楊虎城也是，楊被大陸尊為千古功臣，但我就聽西安人講，楊在蒲城家鄉就被稱為「楊土匪」，楊子也不否認其父是「刀客」。包括跟楊一起堅守西安7個月的李虎城，還有攻打西安的鎮嵩軍司令劉震華，後做安徽省主席，也都是刀客出身。

這種土匪在政權穩定後就會減少，正規軍出現，土豪劣紳的地方武力就會消弭。百姓可正常繳糧納稅養兵，為何還要靠不穩定的地方鄉團武力，受其橫徵暴虐之害？

但一旦天下大亂，土匪又會出現，像胡宗南在西北練兵多年，本身又是黃埔一期生，也以儒將聞，但他在50年代領導的反共游擊隊，號稱「反共救國軍」，大多是閩、浙一帶的土匪海盜，還劫殺外國商船。在台灣也是強橫，殺地方流氓不眨眼，是為培養彪悍之氣還縱許之。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】

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