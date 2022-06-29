皮夾裡有張過期的卡，它記錄著我的青春回憶，陪我走遍大江南北。

我在這張卡留下許多足跡，曾在北京吃爆肚，到上海看外灘，走過敦煌絲路，還去了海南島的天涯海角，最後一次使用它是在內蒙古的草原流浪。

它讓我能快速往返兩岸，但我對於大陸的好奇與探索，一切的開始是來自於學生時代參加交流。我參加兩岸大學生辯論賽，和對岸的選手不打不相識，之後得到主辦單位的信任，在台灣舉辦的其他大陸訪問團，讓我去幫忙當志工，我的朋友圈從辯論選手延伸到一般大學生。

也許是我比較熱情，比較愛玩。這些大陸同學會把我的資訊再介紹下去，他們的朋友日後來台北參訪時便和我認識聯繫。在交流熱絡的那幾年，我的對岸朋友如同滾雪球般越來越多。

同時，工作後有了自主經濟能力，加上之前相處的正向經驗，使我有動力邁出步伐，獨自往大陸旅遊。一來一往，我對於兩岸更熟悉，朋友認識更多。

這算不上什麼豐功偉業，只是在記憶中增添色彩，譜出平凡人生的小確幸。比較深刻的影響，就是我嘗試將那些年穿梭兩岸的趣事與經歷寫到報紙的兩岸徵文，訓練自己的寫作能力。

更重要的，則是彼此情感上的寄託與支持。因為語言相通，再加上距離產生的神祕感，以及彼此生活圈互不干擾，我們反而變成能講真話的朋友，可以放心的把秘密跟對方訴說。當我心煩的時候，只要在微信上傳出訊息，不久後就會得到正面的回應。

隨著疫情爆發，我們的實體接觸中斷，台胞證放到失效。微信上的連繫，也因為大家在工作上各自忙碌而逐漸減少，慢慢變成是在重大節日上的互相祝福而已。現在，我也沒有足夠的靈感能在兩岸徵文上投稿。

台胞證雖然過期，但我曾用它橫越大江大海，拓展視野。聯繫雖然變少，但大陸朋友對我的肯定，建立我的自信。雖然無法再產出兩岸徵文，但我知道自己可以出口成章，言出有物。

人有悲歡離合，月有陰晴圓缺。那些年兩岸交流的點滴回憶，累積我未來面對困難的養分。當我疲累的時候，打開抽屜翻出遠方朋友曾寄來的卡片祝福，我就會再堅持下去。

花開花落自有時，現在的蟄伏，就是再等待日後的綻放。

（陳宜廷/數學老師）