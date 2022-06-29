最近台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲主張建金廈大橋一事，搶攻兩岸論述及路線的話語權及主導權，此引發台灣社會高度議論。適逢先前國民黨主席朱立倫提出「親美反共」路線，宣稱「九二共識」是「沒有共識的共識」，柯文哲說詞即刻與國民黨「反共」路線形成一種明顯差異化對比。相對於民進黨的「反中」、國民黨「反共」，柯文哲不畏意識形態的「抹紅」，在政治光譜中凸顯其最為「和中」、「友中」路線，形塑台灣民眾黨為最「親中」且可能執政的政黨，具有解決兩岸問題的治理能力。

關於柯文哲主張興建金廈大橋，卻被若干民進黨政治人物抹紅質疑這是替解放軍開路，柯文哲則反嗆這也可以視為「反攻大陸」路線。相關批判主要包括：民主同盟國家、國際上會有不同看法，顯然兩岸融合悖離民進黨所主張「抗中保台」路線、「聯美日抗中」戰略選擇；批判首都市長卻對離島建設及兩岸議題「說三道四」，跳脫地方首長權限，兩岸事務屬於中央政府權限。顯然，民進黨視柯文哲主張金廈大橋，主打執政黨最為薄弱兩岸政策環節，這應是柯文哲邁向2024年總統大選起手式。

首先，柯文哲兩岸論述比蔡英文兩岸論述，更具有解決兩岸衝突能力。自蔡英文執政以來，兩岸關係陷入最為嚴重倒退及螺旋敵對，甚至形成惡性循環面臨戰爭邊緣風險威脅。蔡英文不承認「九二共識」，也不願接受「兩岸一家親」，因而兩岸兩會協商、陸委會與國台辦最高執行事務機關主管會晤皆已暫停；然柯文哲支持大陸當局「兩岸一家親」說法，及提出「瞭解與尊重」大陸當局對「九二共識」的堅持，因而得以展開滬台雙城論壇，兩岸城市交流成為兩岸目前最高級別對話協商方式，為低迷兩岸關係帶來一線生機及注入活水泉源。

其次，柯文哲市長「左右開弓」，搶佔國、民兩黨兩岸論述話語權及路線主導權。從政治市場中政黨政策取向來說，執政的民進黨幾乎在兩岸政策領域全盤退出，因不承認「九二共識」而陷入不可治理或甚至治理危機；國民黨則從最具有兩岸問題治理能力政黨，因提出「親美反共」、「親美愛台」路線，被視為從「和中」路線倒退下來。在台灣社會「反中」及「反共」政治氛圍下，此時柯文哲提出支持興建金廈大橋，可謂是大膽極具突破性戰略性思維，藉此凸顯民進黨的「反中」政策的困境；同時，見縫插針搶佔國民黨兩岸政策陣地的話語權。

再者，柯文哲贊成興建金廈大橋主張，具有標誌性里程碑意義。這樣屬於高度敏感的高階政治議題，絕非是簡單興建公共工程的技術面問題而已，而是兩門因金廈大橋開通後所產生「兩岸融合效應」。這象徵著金門與廈門在「兩門對開後」，進一步邁向「生活領域圈一體化」，從「小四通」過渡發展至「大四通」。其政治經濟影響效應，可能是加速金門與大陸經濟社會生活層面交流及整合，但卻疏離台灣與離島的緊密關係。

最後 ，強化金廈生活共同體社會連帶作用。這不僅會擴大大陸對金門產生「磁吸效應」，也會形成金門社會自我分化與區隔，即是從當前「政治親台、經濟親中」互動格局，逐漸轉變成「政治親中、經濟親中」。從「整合理論」思維檢視，金廈經社融合效果，可能產生「擴散效應」及「分枝效果」。也就是從兩門社會生活領域一體化、邁向經濟社會文化統合，最終帶來政治統合。換言之，興建金廈大橋的政治意涵，即是從經濟及生活領域吸納拖住金門，從而加速金門對台灣的「離心力」降低「向心力」。如此政經邏輯發展結果，誠如有些學者提出質疑及擔心「金門克里米亞化」，最終脫離中華民國的有效管轄權。

國民黨在馬英九主政時期主張「親美和中」路線，朱立倫擔任黨主席後轉向「親美反共」、「親美愛台」路線，此固然具有化解國民黨被民進黨標籤化為「親中賣台」形象，但卻也削弱其治理兩岸問題能力。柯文哲至金門發展台灣民眾黨在地社會基礎及政治勢力，高調倡議主張興建金廈大橋，提出金門是解決兩岸紛爭很好的「示範地點」，直稱「做一條橋，金門的問題就解決一半」。

顯然，柯文哲正積極地搶佔台灣社會公共領域中輿論陣地戰，一方面凸顯民進黨兩岸治理之無能困境；另一方面搶奪國民黨在兩岸和平穩定關係框架中，被視為較為中性、理性的兩岸路線，成功分割兩岸政策取向之政治市場及光譜分配。就此而論，柯文哲正向台灣人民展現出兩岸氣勢及膽量，唯有柯P才是真正兩岸和平關係的「締造者」，及化解兩岸僵局之「開創者」；既不「反中」也不「反共」，是以務實理性而非意識形態化看待兩岸關係發展，從而建構台灣最大利益。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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