電費調漲平均約8%，民進黨過去承諾的「10年不調漲」完全跳票，但一則以「時空環境不同」搪塞，一則又在玩弄「數字魔術」，夸夸其談地以只有3%的用戶受到影響，說穿了，都是謊言。

「時空環境不同」，是民進黨最慣用的遁詞，儘管任誰都知道昨日、今日、明日，日復一日，沒有一天是會相同的；但民進黨運用得出神入化，也未免太令人嘆為觀止了些。當他們為自己振振有辭找藉口的時候，就祭出這項法寶，企圖推卸、掩蓋，甚至造假、違諾，可當他們大力批判前朝、大作「不正義轉型」的時候，可就不管什麼「時空背景」這一套了，罵得狗血淋頭不說，還要咎責、懲罰。以悍然推動「年金改革」為例，又何嘗顧及到過去公教人員的時空環境與如今大不相同？

電費調漲，接下來肯定油價、天然氣價格也必然隨之調漲，雖然表面上只有3%的用戶受到較大的影響，可工業用電調幅高達15%，試問，連串而來的各種民生日用產品、生活所需的資源，97%的人還有機會倖免於難嗎？電力是一切生產的最重要能源，一漲百漲，政府一群所謂的經濟專家，難道都是草包笨蛋，看不出其連動關係嗎？這自然就是用「數字」來唬弄一般老百姓的。

無論時空環境有何不同，任何的施政，都必須以民生利濟為優先考量，在疫情方興未艾、經濟凋敝，中小企業及升斗小民都在嗷嗷待哺的時刻，電費調漲下連動的飆升開支，豈非正是老百姓雪上加霜的最大夢魘？治國理政，必須全盤觀照所有的層面，只玩弄一些偏狹、片面的數字，又豈能掩蓋得了實際上的損失？

治國無方，擺弄文字遊戲，用數字捉迷藏，民進黨就是靠這兩招矯飾謊言。謊言難久，任誰都能明白，但民進黨撒此彌天大謊，所為何來？無非就是因選戰將屆，姑且蒙混一時，反正台灣早已成為騙子國家，多得是迷失在訛言謊語之中的盲流，此所以民進黨敢於謊話連篇、有恃無恐，台灣的悲哀，莫過於此。

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