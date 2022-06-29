在一段時間沉寂之後，印度媒體27日炒作中印邊境話題，還扔出來兩個「猛料」。

一方面，是《印度教徒報》當天刊發文章稱，根據印方得到的「情報」顯示，中國在西部地區實控線大約100公里範圍內，大幅升級火力和武器系統，而且還擴大了部隊的住宿設施。

同時炒作「解放軍在中印邊境地區提升武器裝備」，為印度進一步升級在實控線沿線的武器裝備找借口。

另一方面，印度空軍參謀長維韋克‧拉姆‧喬杜里上將在接受印度報業托拉斯獨家採訪時，突然提到「兩線作戰」概念。

喬杜里聲稱，印度的軍事行動計劃完善和能力的增強，以及相關訓練，始終瞄準的是「同時應對來自任一個或兩個方面的廣泛威脅」。

印度軍方為什麼在這時候，炒作中印邊境軍事話題呢？

01

《印度教徒報》的報導稱，在西部地區距離實際控制線100 公里範圍內，中國軍隊大幅擴大部隊住宿設施，還升級了遠程火炮和火箭系統、防空系統，另外還擴建了跑道和硬化機庫掩體設施以部署更多戰鬥機。

報導宣稱，這是一些情報資料顯示的部分內容，自兩年多前中印軍隊在「拉達克」東部對峙後，解放軍就在中方一側進行了多項重大升級。

在細節方面，《印度教徒報》引用一位不願透露姓名的官方消息人士的話說，在2020 年對峙開始之前，在實控線西部地區中國軍隊的營地可容納 20000 名士兵。而如今，已經擴大到可以為 12 萬人提供臨時住宿。

這位消息人士還宣稱根據印方獲得的所謂「情報」，中方人員還在實控線附近地帶建立了自備的太陽能和小型水電項目。這樣一來，就從多方面增強了中方邊防部隊的冬季維持能力。

而且，這位消息人士還補充說，這些設施與中方在實控線沿線建設的模範村莊不同。

報導還提到，2020年對峙開始時，原本是解放軍新疆軍區下屬的4個師在該地區輪流部署。「現在，所有這些師都已經轉變為合成兵種旅（CAB），裝備升級幾乎完成」。

在武器升級方面，這位印度消息人士稱，其中一個解放軍的師下面的某個裝甲團，已經列裝了15 式第三代現代化輕型坦克，以取代現役的 ZTZ-88主戰坦克。而一部分部隊部署的 96 A 型主戰坦克等裝備保持不變。

而且，在技術性能方面也有所升級。印度方面的消息人士說，解放軍部隊對這些坦克的火控系統也進行了改進。

同樣，解放軍這些部署在邊境的部隊中，機械化旅輪式裝甲運兵車也更新了裝備。印度情報人員發現，最新的是採用 ZTL-11式裝甲運兵車。由於在15000 英尺以上的高原山地部署，新的裝備更有優勢，因此後來印度陸軍也發出了採購輕型坦克的招標合同。

在防空火力方面，印度消息人士引述情報報告稱，在靠近實控線沿線地區的解放軍防空和空軍基地也得到了升級，包括機庫加固和延長跑道。另一位印度官員表示，中方軍隊在一些地方增加了直升機機場。

印媒還重點提到，解放軍在邊境地區武器裝備升級，重點圍繞的是增強火力，提高打擊射程，以及擁有更好的機動性。

比如對火炮升級方面，將牽引式榴彈炮逐步更換為射程大約在50公里的車載榴彈炮。印度軍方官員稱，這一升級提供了更好的機動性、打擊準備時間更短，而且自動化程度更高了。

而且，印度方面還重點提到，解放軍部隊似乎在邊境地區部署了PHL-3型多管火箭發射系統（MRLS），打擊射程超過100公里，比早期版本具有更好的瞄準能力。這對印度邊境部隊帶來了非常大的壓力。

在防空導彈方面，解放軍已經實現HQ-17 地對空導彈，與遠程 HQ-9 防空導彈的搭配。HQ-9被認為射程大約在100至300公里。對印度在邊境地區的飛機活動帶來了挑戰。

此外，《印度教徒報》早些時候還報導稱，中方部隊在實控線地區加大了無人機的使用，並形成了無人機網絡，被用於執行各種任務，包括情報、監視和目標獲取及偵察 (ISTAR) ，甚至還包括後勤支持。

02

印媒借「消息人士」和「軍方情報」這種方式，渲染中方部隊在邊境地帶的武器裝備升級，實際更大的目標除了博取眼球、獲得更大流量之外，還是幫印度軍方在國內分得更大「經費蛋糕」，讓印度軍隊有更多的資金用於採購和發展新型武器。

比如，印度媒體也提到，自對峙以來，印度方面也明顯擴大了自己的軍事能力，並在實控線印方一側增強了基礎設施。同時，印度也在靠近實控線的一些地區部署了 「暴風雪」多管火箭炮 和「布拉莫斯」對陸攻擊巡航導彈系統。

而印度空軍參謀長拉姆·喬杜里上將在接受印度報業托拉斯獨家採訪時，還信心滿滿地提及印度有能力完成「兩線作戰」。

印度當地媒體27日報導稱，喬杜里表示，印度應該將其不穩定的西部和北部邊境的局勢理解為「雙線」突發事件，並為此做好相應的準備。所謂的「雙線」突發事件，是指「來自中國和巴基斯坦可能突然聯手，發動軍事威脅而帶來的挑戰」。

喬杜里表示，印度未來在所有領域都可能受到攻擊，從軍事對峙到信息操縱和封鎖，印度的安全理論和能力必須迎合這種可能性。

他表示，「我們在西部和北部邊境面臨著不同的對手，無論是在性質上還是在數量上。作為國防部隊，我們始終保持警惕，以應對任何威脅，不惜一切代價捍衛國家主權。」

這並不是印度軍方高官首次提及「兩線作戰」，此前包括印度第一任國防參謀長拉瓦特和前陸軍參謀長納拉萬在內的幾名高級軍事官員，都曾對北部和西部戰線可能出現的協同威脅表示擔憂。

印度媒體最新報導稱，這是首次有現役高級指揮官呼籲，要制定詳細的計劃應對「兩線作戰」這種威脅。喬杜里說:「需要為一場以事件為基礎的短期行動做好準備，這需要迅速規劃、迅速部署資產和迅速採取行動。」

他聲稱，印度空軍正在所有這些方面進行複雜的工作，以建立一支可靠的部隊，以應對所有突發事件。

在被媒體問及解放軍在所謂「拉達克」地區實控線一帶快速部署，以及空軍裝備及設施升級的問題時，喬杜里宣稱，「印度空軍可以在很短的時間內做好準備，提供所需的打擊」。

他認為，印度軍隊行動計劃擬定、能力升級和相應的訓練，可以滿足來自一個方面或兩條戰線同時作戰的需要。

喬杜里透露，第二支法國「陣風」戰鬥機中隊的基礎設施，以及此後的運維設施也已經在東段完成，而東北地區現有的前進著陸場(ALGs)已經進行了升級改造。印度空軍可以在很短的時間內提供打擊。

關於中方在實控線沿線擴展軍事基礎設施，包括防空武器及相關裝備，喬杜里表示，印度空軍將不斷了解放軍跨境能力發展，並採取行動減輕此類發展可能造成的任何威脅。

喬杜里說：「我很高興看到我們的基礎設施升級步伐也很快，能夠滿足我們新的部署要求和運行要求」。他補充說，比如說印度空軍部署的「支奴干」直升機，已開始在東部兩個指定基地中的一個進行部署，第二個基地的基礎設施建設也接近完成。

當然，印度軍方的表態有多少「水分」，很多外界人士心裡是很明白的。

就像，印度方面一直對法國的「陣風」戰鬥機格外重視，印度媒體及一些分析人士甚至認為印度的「陣風」戰鬥機，可以對抗中國的第五代殲-20隱身戰鬥機。

03

北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰告訴「補壹刀」，作為印空軍最高將領，喬杜里這番表態，代表著印度軍方在「兩線作戰」理論方面的看法和立場。

而且，印度報業托拉斯不僅是印度最大的新聞通訊社，也是唯一有著半官方背景的通訊社，有一定的權威性。所以，從這次採訪來看，「兩線作戰」概念如今重新成為印度軍方，特別是空軍的作戰理念。

錢峰認為，喬杜里這時候提「兩線作戰」，主要有兩層涵義：

首先，在印度國內可以繼續塑造包括空軍在內的印度軍隊正面積極形象，軍隊仍然是國家安全的堅強保衛者。從而試圖緩解和打消近來民眾因為不滿徵兵改革、質疑軍改可能削弱國家安全的種種疑慮。

其次，當前國際安全環境因俄烏衝突更加紛繁複雜，同時印度軍事改革持續推進，在這個背景之下，借此高調宣傳空軍在現代化作戰中的獨特能力，目的是為空軍從三軍競爭中分得更多蛋糕，以獲得更多資源和支持。

喬杜里的聲明也對國際社會，闡明今後印空軍的建設目標、發展重點和方向，傳遞印軍為應對中國、巴基斯坦兩大傳統安全對手，持續加強所謂「威懾能力」的決心。

一位匿名軍事專家對「補壹刀」表示，《印度教徒報》對中印邊境中方部隊武器裝備升級和相關基礎設施建設的渲染，都是印度媒體過去慣用的手段和方式，我們已經司空見慣。

中國軍隊在這方面與印度相比存在著優勢，但是並沒有意圖去挑起新的摩擦。中方一直非常克制。這一點印度方面應該能夠感受得到。因為從本身武器設計和生產能力上來說，中國在基本所有主力武器裝備方面都有強大的製造能力，而且完全自主生產。

但是，印度還做不到。很多重要的武器裝備，印度方面還需要靠從國外採購。但是，目前西方國家的生產製造的效率並不高，所以印度要看人家的臉色。而在這一點上，印度與中國相比就處於劣勢。中國完全看自己的需要，來調整生產製造計劃。

生產速度，也是世界數一數二的。

「補壹刀」也注意到，就在6月22日，中國國務委員兼外長王毅會見了印度新任駐華大使羅國棟。王毅表示，中印之間的共同利益遠大於分歧，應相互成就而非彼此消耗。

中印是兩大東方文明古國、兩大新興發展中大國，更是兩大鄰國。中印關係全球矚目，兩國人民關注，事關兩國28億人民的福祉，事關這個世界能否真正實現公正、平等與和諧。中印之間應該加強合作而非彼此防範，增進信任而非彼此猜疑。

王毅說，雙方要相向而行，推動中印關係保持回暖勢頭，早日重回穩定健康發展軌道，攜手應對各種全球性挑戰，維護中印兩國以及廣大發展中國家共同利益。蘇傑生外長近期也公開表示不贊成「歐洲中心論」，不希望外部勢力插手中印關係，體現了印度的獨立自主傳統。

所以，我們還是希望印度方面能夠多做有利於中印關係恢復和發展的事情，在當前國際局勢波詭雲譎之際，更需要中印兩個大國保持穩定的關係。

（本文來源：「補壹刀」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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