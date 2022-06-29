新冠疫情大流行加快全球供應鏈重組。（圖／中新社）

新冠疫情大流行加快全球供應鏈重組。全球供應鏈的區域化或本地化趨勢，將極大地助長了逆全球化態勢。而正在進行的俄烏衝突，則有可能導致全球政治、經濟重構。俄羅斯與西方全面對抗的長期化，美歐對俄羅斯全方位、高強度、無差別的制裁升級，盧布大幅貶值，俄金融市場一度劇烈動盪……二戰以來的全球貨幣、金融、貿易體系遭遇衝擊，全球化相關理念、機制、可信度遭到嚴重破壞，同時讓本已受到重挫的全球產業鏈供應鏈遭遇新的打擊。從這一點上看，俄烏衝突正加速全球貿易流向和供應鏈的重構，從而進一步加速逆全球化的態勢。而逆全球化亦會帶來三重後果，應值得世人警惕。

第一重後果是逆全球化催生了全球經濟減速與動盪。全球化推進全球市場分工與協作，能最大限度發揮各國的比較優勢，促進各國資源有效配置，大幅提高生產效率。而逆全球化加速直接導致經濟的分工和交換水平降低，及對應的市場化程度降低，隨之全球經濟效率亦會隨之降低。而且，生產鏈、供應鏈的重組提高了全球產業鏈、供應鏈運行和全球經濟增長的成本，降低了世界經濟運行效率。

當前，逆全球化加速給人們最直接感受是全球能源和糧食的價格飆升，通貨膨脹的日益加劇，美國和歐洲更有可能陷入衰退甚至滯脹的風險。相對於中低收入國家，他們受新冠疫情衝擊已是非常困難，債務問題已凸顯；而俄烏衝突讓部分嚴重依賴糧食和能源進口的新興經濟體將出現巨額貿易逆差，甚至是貨幣金融危機。也就是說，逆全球化加速催生了全球經濟減速與動盪，不利於世界經濟盡快走出疫情影響的陰霾和平穩順暢運行。

第二重後果是逆全球化加劇了全球政治與社會危機。全球化是一把雙刃劍。一方面它促進了市場整合，優化了全球資源與要素配置，進而提高專業化分工效率和增進消費者福利，推動了全球經濟的持續發展和繁榮；另一方面它也帶來貧富差距加大，發展不均衡、發展機會不均等、發展成果分配不公平等問題。它侵犯了弱小國家的主權、經濟和社會穩定以及傳統價值，導致貧困和不平等、制約民主、惡化環境、降低勞工標準、威脅本土文化、損害婦女權益、剝削童工等等。一旦在貧困、收入差距拉大、環境污染、侵害勞工權益等方面出現嚴重問題，全球化便激起利益受損者的強烈失望與不滿，該牴觸情緒又往往被民粹主義者在政治上操縱利用，從而形成逆全球化思潮，反對全球化的呼聲變得日益響亮。

與此同時，逆全球化加速催生了經濟減速與下滑，財政赤字飆升、主權債務風險加劇，而貧困人口增加使社會矛盾激化，加劇各國社會政治固有矛盾，誘發社會分裂、動盪與失序，進一步激化全球性的政治與社會危機。在發達國家更多地表現為政治極化；而在發展中國家則由於治理能力，體制彈性不足更容易引發部分國家經濟停滯和社會動盪。

第三是逆全球化加劇了大國競爭。全球化推動產業國際分工，讓各國相互依賴加深，而逆全球化實質是通過人為阻礙了商品、技術、信息、服務、貨幣、人員、資金、管理經驗等生產要素在世界市場中的最優配置，從而削弱了國與國之間在政治、經濟上的國際合作和相互依賴的程度。這不可避免地帶來大國間的競爭加劇。

逆全球化放大和加劇了大國在產業鏈、供應鏈上的競爭。最明顯的是，美國、日本等國提出將產業鏈回流國內，以擴大國內就業，緩解產業空心化，但其邏輯明顯有悖於國際分工的佈局，同時也顯著降低全球供應鏈的外部需求。歐美在對俄羅斯等國制裁問題上，利用國家權力限制本國資本、企業的自由流動，其實質是國家經濟管制極端化。由於全球供應鏈的變化「牽一髮而動全身」，一旦有些供應鏈參與國退出供應鏈，就會嚴重影響上下游國家的生產合作及產能，甚至會導致供應鏈斷裂。

與此同時，供應鏈的競爭已成為全球競爭的關鍵一環。美國正在構建針對中國的，包括「歐盟——美國貿易與技術委員會」（TTC）和「印太經濟框架」（IPEF）在內的技術聯盟和經濟聯盟，甚至是晶片聯盟。美國在核心技術和重點科技領域對中國限制升級，不斷強化人員交流限制、收緊投資准入、加強技術管制，推動中美科技「脫鉤」，且試圖構建一個封閉且對抗性的供應鏈體系，以阻礙中國向產業鏈高端攀升的意圖非常明顯。這種構建排他性、對抗性的 「小圈子」，將經濟問題政治化，是一種新型逆全球化，更值得警惕。

總之，隨著全球主要國家在人工智能、量子計算、數字經濟、5G等即將進入應用臨界階段的產業和高科技領域的競爭日益激烈，可以預見的是，世界各國未來在高新技術產業鏈、供應鏈的主導權的競爭將更加激烈，而逆全球化的加速則會進一步加劇這一競爭！（作者為浙江理工大學特聘教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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