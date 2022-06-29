新聞報導，俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格Amstar購物中心，當時商場內人潮洶湧，飛彈襲擊導致至少27死亡、59人受傷、40人失蹤，傷亡人數持續增加。七大工業國(G7)領導人怒責俄國攻擊平民，犯下戰爭罪，烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄國應被列入「支持恐怖主義國家」。俄國則稱飛彈擊中的是「一處美國和歐洲國家援助的武器和彈藥庫」，爆炸引發購物中心大火。

這則新聞，一如俄烏戰爭其他相關新聞，撲朔迷離。

俄烏戰火延燒數月，據說，烏國遍地焦土，滿目瘡痍，難民人數已上看千萬，克列緬丘格的購物中心竟然還能擠滿購物人潮?奇怪的是，新聞報導說，這個城市過去從未遭到俄軍空襲，那麼，何以俄軍要選擇此時對此地展開飛彈攻擊?莫非俄軍的目標正是美國及西方盟國軍援的武器彈藥庫?果真如此，那麼，西方盟國面對Amstar死傷民眾，豈不應該有著「我不殺伯仁，伯仁卻因我而死」的遺憾?

進一步說，如果，俄軍蓄意用飛彈襲擊平民聚集的購物中心，為何不選擇首都基輔或其他大城的購物中心進行攻擊，這樣的震懾效果豈不更大?俄軍進襲烏國迄今120多天，真要是蓄意攻擊平民觸犯戰爭罪，何以過去不為?俄軍既然能用精準飛彈攻擊購物中心，何不直接攻擊基輔的總統府?還讓澤倫斯基在總統府大搖大擺地接見歐盟各國領袖?

戰火之下，平民豈能倖免於難?攻擊平民，觸犯戰爭罪?那麼，那些蓄意挑釁，將國家導向兵兇戰危之境的政客，又該當何罪?平民無罪，兩岸戰爭若是被挑起，我們祈禱火炮有眼，直接滅了那些罪魁禍首吧!

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