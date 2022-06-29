「海潮智庫」從5月開始一連辦了四場論壇，關注「從俄烏戰爭反思台海危機」。四場活動下來，匯聚了不少能量，也初步廓清了分析視角和理論框架——俄烏戰爭雖有其民族與歷史的矛盾根源，但更多是冷戰思維（或說，1998年北約東擴啟動的「新冷戰」）下的地緣政治對抗與利益集團的算計，西方慣常以「民主對抗專制」的意識形態話術來掩蓋其金融、軍工複合體的掠奪性本質，但一旦戰爭爆發，首先被摧毀的就是真相與民主，只剩下傷亡與仇恨。而這場戰爭或許能帶給台灣深刻的教訓：同樣身處地緣政治前緣，如何不被美國帶入集團對抗的風暴中，才能避免自己成為「代理人戰爭」下的祭品！

有了上述思想儲備之後，海潮團隊進而思考後續的行動方向：一、如何把焦點拉回台海，讓兩岸受眾更有「既視感」？二、如何用更通俗的語彙與大眾溝通，而不僅止於學術、文化、社運圈？

因而，第五場論壇，團隊特邀請張釗維導演來講述他的兩部紀實電影：《冲天》描述抗日戰爭期間中國飛行員捨己救國的故事，《本來面目》則是聖嚴法師如何在顛沛流離的亂世下引領眾生。兩部作品雖各有主題，但其底層關懷，都跟海潮系列講座對於「戰爭與和平」的反思相接壤。正如，團隊與釗維導演洽談講座的主題時，他曾用一段結合宗教思維與社會批判的話來闡述「和平的要義」：和平就是去除貪嗔癡。貪是貪婪，是戰爭的發動機，表現為殖民主義、帝國主義。癡是傲慢，自詡高人一等，對特定意識形態的執念，是戰爭的助燃劑，表現為種族主義、納粹。嗔是愚昧，是戰爭的火藥桶與柴薪，在資訊被壟斷、扭曲的時代，表現為仇恨、排他、容易被煽動。而如果心中沒有眾生平等，只有貪嗔癡，那麼原本用來自衛的武器，必將成為敲開地獄之門的邪惡工具。

此外，團隊邀請釗維來主講，還因為他是個擅於跟大眾溝通的導演，影像語言生動，且通俗易懂，能把嚴肅的主題說得清新動人。就像在《冲天》裡，一場扣動人心的激烈空戰，導演卻是從地面女眷的觀看視角，呈現女性面對戰爭的焦心、無助、與徬徨，最後，「她在昏天暗地的慟哭中度過了勝利夜」。而在《本來面目》裡，釗維再度展現絕佳的敘事手法，單單聖嚴法師一生中的四個放下，就足以引領觀眾進入敘事核心、融入故事中。釗維曾說過，他拍電影的理念之一，是「從8歲到80歲都可以看」，而這兩部涉及戰爭史和宗教思想的「硬核」作品卻能在兩岸一般大眾激起廣大回響，即為明證。

敲定釗維和他的兩部作品，主持人和回應人的人選很快就浮上檯面。一來，他們或多或少參與了這兩支影片的籌畫與製作，對釗維拍片的理念知之甚深。二來，他們各有專業領域，能與釗維展開跨界對話，這也符應論壇要面對更多分眾的目標：主持人鍾喬是台灣劇場界的資深導演，回應人楊蓓教授、作家王浩威、金鐘編導黃志翔，則分別是宗教教育界、大眾心理學、影視產業的知名人士，也各自擁有不少粉眾。

簡言之，海潮以前四場講座為思想儲備，將於7/3（日）推出第五場論壇，以跨界、通俗、在地性為訴求，旨在用接地氣的方式傳達團隊的理念，期能以文化行動的穿透力，激發更多思辨與回響！

釗維曾說過，在某個意義上，他拍《冲天》是為了兩岸的年輕人。至於他想跟年輕人說什麼？這裡不劇透，歡迎7/3（日）14h-17h上線與會。（作者為金鐘獎編劇，反思戰爭——文化行動論壇策展人）

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