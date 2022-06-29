台美21世紀貿易倡議的首場會議剛剛落幕，行政院隨後發出新聞稿指出，台美雙方的目標與價值一致，未來將以本次會議的討論為基礎繼續前進，盼最短時間啟動下一階段工作。然而當前雙邊談判能否更進一步的話語權其實在美國，因此未來結果是否真能如行政院所說的如此順利，還有待觀察。

美國商會在上週發布了2022年的台灣白皮書，其中對台灣政府提出許多建言。在穩定能源供給、加快解決問題的速度與應變能力、安全狀態下應尋求穩定開放邊境等建議固然有道理，但針對台美貿易關係的肯定卻顯得有些無力。尤其美國商會提到，台美雙邊貿易協定逐漸受到美國兩黨的支持，儘管華府持續拒絕擴大開放美國市場，轉而聚焦「印太經濟架構」等非傳統機制，對台灣追求貿易之路既是障礙也是機會。「台灣必須再接再厲，證明自己是優異的貿易夥伴，並表達願意接受必要條件，善用台灣再就業與環境政策的亮眼成績，化解美國對雙方貿易自由化的疑慮。」

但問題就是，現在比較有疑慮的是美國而非台灣政府。因為誠如蘇貞昌之前沾沾自喜在說的，台灣早就已經開放萊豬和福島核食進口，展現出了最大誠意，現在應該輪到美日這些當初一直有意見的國家接球，看看他們是否真能因此就接受台灣成為更密切的貿易夥伴。美國商會與其對台灣政府喊話、呼籲台灣政府開放，倒不如轉過頭去利用在美國的遊說力和各種管道，以實際行動敦促美方盡快確認與台灣的各項實質貿易交流。美國商會本就是華府深具遊說力的團體，而且在沒有正式外交關係的台美之間，美國商會在台美關係所扮演的角色也更加重要。不但代表美國商人、企業經營台灣市場的利益，反過來也應該比台灣政府更能有效向美國政府轉達台灣市場的需要，要求必要的開放措施。

早在此次的台美貿易協議之前，台美之間就已經有過TIFA、經濟繁榮夥伴對話、科技貿易暨投資合作架構等等，涵蓋各個領域的準貿易結構框架。但想要更進一步發展成正式的雙邊自由貿易協定，一直都被美國以台灣不給進口美牛美豬、施行貿易保護主義為由否決。這邊特別要提的是，其實台灣人從來就沒有不想進口美牛美豬，台灣人只是不想進口「含有瘦肉精萊克多巴胺」的美牛美豬。目前包括中國、英國、歐盟成員國在內的許多國家，都還是因為健康疑慮禁止含有萊克多巴胺的肉品進口，美國肉商出口這些國家的肉品也都不含萊劑。所以台灣人反的不是美國牛豬肉，台灣人只是不想吃連中國和歐盟都不吃的瘦肉精肉。偏偏台灣政府既無法把這件事情向美國解釋清楚，也沒辦法替台灣人守好這道底線，那既然現在已經開放進口萊豬了，就看美國願不願意給台灣更多貿易牛肉。（作者為口譯工作者）

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