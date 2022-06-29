電價漲 通膨飆 CPI恐衝破4％。圖為經濟部長王美花。（鄧博仁攝）

漲大戶用電必定還是全民買單！經濟部拍板電價確定調漲，漲幅達8.4%，其中針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲電價15%，雖政府一再表示全台有97%、一般民生用電之用戶不調漲，但電力係屬企業基礎成本產能。雖民眾不須直接多付電費，但緊接而來的恐將是消費壓力，台灣亦將迎向更高通膨！

此次電價調漲雖不及於一般民眾，但產業大戶一次漲15%，卻將直接影響民眾生活。首先跳出來開第一槍的是捷運公司，以北捷為例，每年營運成本將多出3億元，同樣困境也會在桃捷、中捷及高捷發生，目前捷運公司已醞釀調漲票價，同樣的情形未來勢必發生在其他公共服務設施上，最終成本的上升必將直接反映到終端服務費用的提升，對民眾影響甚大。

另一方面，雖經濟部設定電價漲幅主要以大型產業為主，但以工總名譽理事長許勝雄為首的業界人士普遍認為漲幅3%-5%較為合理，經濟部主張論點是以產業成長規模來設定漲幅，但自今年以來因全球高通膨持續發生，美國為打擊高居不下的通膨採取強升息手段因應。此舉導致新台幣持續走貶，對出口產業本就不利，疊加的生產成本將不利出口產品的價格優勢。對內而言，許多大型產業係原料供應商，電價成本的上升亦將帶動供應鏈成本上升，最終仍反映在終端產品價格調整，其影響不可不謂深遠。

民進黨政府為達成「2025非核家園」的目標，近幾年來大力發展天然氣（三接）及綠能發電，但為了扶持相關綠能產業，不僅保證、還溢價收購綠電。根據經濟部「2022年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」資料顯示，綠能獲再生能源的收購價均遠高於電價，如近來最熱門的離岸風電收購價為每度4.5元，太陽能則為每度介於3.8680元至5.8952元，與此次高壓用電均價調漲為每度3.1039元、特高壓每度2.5707元均有相當落差，雖說是為了扶持綠能產業，但其成本落差卻難以說服民眾。

最後，如說為反映成本調漲電價尚屬合理，但較高的費用應該更有高品質的服務，這幾次大跳電以來，台電供電網絡的脆弱問題已浮上檯面，雖近期未有大規模停電情事，但小規模的臨時停電卻層出不窮，台灣是否缺電已是「信仰」而非「實際」問題。在討論電價是否合理時，更重要的應該是先確保供電的穩定才對！

台灣電力供應問題沉痾已久，在討論「反映成本」、「合理電價」之前，政府更應該注重電力供應的穩定，畢竟用電成長、電力提供是國家經濟成長的重要指標之一，若只將眼光放在「縮小台電虧損」上，不僅狹隘、更忽略了台灣電網的根本問題！

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