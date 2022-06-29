經濟部公布電價漲幅方案，電價平均漲幅8.4%，高壓及特高壓的產業用電大戶甚至調漲15%，讓人觸目驚心。雖然，看似小店家與一般民生用電暫時不漲，但經濟是連動的，即便這波只漲到上游高耗能的基礎工業，但電價一漲，各行各業營運成本隨之提升，不但影響產業獲利，更讓人憂心物價也將隨之連動上漲，更加重日趨嚴重的通膨問題。這些問題，政府想到了嗎？ 知道如何因應嗎？

一如台北捷運擔心不堪電費暴漲，已拋出「捷運票價跟漲」的政策氣球，可以想見接下來不但交通費漲、外食費漲、房租及民生用品等也都隨之漲漲漲，只有薪水不漲，百姓的食衣住行還撐得住嗎？高官不食人間煙火，叫老百姓如何生存？

當政府還沉迷在平均薪資或經濟成長率的文字遊戲中，人民的痛苦指數已經節節攀升，5月份人民痛苦指數已經破7，創了新高！尤其疫情衝擊民生經濟，俄烏戰事方興未艾，國際能源與糧食價格飆漲；更讓外界憂心國際高通膨、高物價時代來臨！偏偏經濟部此時貿然提出調漲電價方案，絲毫沒有顧及可能衝擊。政府到底有沒有依據實際數據做好分析？何以心中祗有台電、沒有人民？難道只因台電虧損就說漲就漲？見樹不見林，造成後果由全民承擔？

殊不知，民眾的感受是全球通膨、萬物齊漲，加上央行升息致房租、房貸隨之墊高的生活壓力？難道不知道無薪假、失業風險將隨電價調漲攀升？也不知道電費再漲將進一步助長物價上揚？更不知道值此物價猛漲的時代，偏祇有薪水不漲？官員視若無睹是什麼狀況？究竟受薪階級、升斗小民該怎麼辦？高高在上的官員們沒看到學者預估CPI未來將破4％嗎？政府官員到底懂不懂？管不管？

尤其，國家要安全穩定，最重要的不是照顧有錢人，而是關注受薪的中產階級並確保其生活安定。如今的問題是薪水越變越薄，實質薪資倒退，中產階級的生活困苦，體感經濟邁入寒冬期，政府竟仍視若無堵！

況且如今疫情嚴重、百業蕭條，產業界與服務業都殷切期盼有無政策紓困的時刻，但政府有無務實完成各項衝擊影響評估？還只是大筆一批，就放手讓電價調漲？萬一製造業與傳統產業因電價飆漲無法承受、甚至出走，進而導致經濟衰退，到時停滯性通膨的問題會更加嚴重！

說穿了，電價高漲就是民進黨錯誤的能源政策所造成，理應由錯誤政策製造者擔負，而不應由全民承擔！此時調整電價是否適當更應該謹慎考慮！

特別是近年來，隨著台積電等半導體業者擴廠或擴充套件需求，用電自然增加。對於國際社會及在野黨一再提醒台灣的電力供應如此脆弱，民進黨政府始終不願意面對缺電的現實，祗想用大內宣混淆視聽。導致如今缺口擴大致難以收拾的後果。加上民進黨執政荒腔走板，行政效能低落，遇事只會大玩文字遊戲，漫不經心，推託卸責，無為無感，幾乎把廠商逼到無路可退，民眾則是擔憂跳電頻頻。真令人難以置信。

正如在野黨一再提醒，或許政府可以提出相當多調漲電價的理由，或因全球通膨、俄烏戰爭及民進黨政府能源政策不當等情而有調整電費必要。但在臺灣，供電品質和穩定性的CP值並不高，從南到北到處停電，三天兩頭斷電，責任都推給小動物：國內外產業界對用電缺口、供電不穩定也抱怨連連。行政官員張口閉口的持續努力，更是一張張隨時跳票的空頭支票。

台灣長久以來建立的國際信譽可說已毀於一旦；每天跳電、缺電還想要漲電價。不覺得說不過去嗎？

（本文作者為立委、律師）

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