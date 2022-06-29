最近兩次總統大選和立法委員選舉清楚顯現，國民黨在中央政府層次上已不獲選民信賴，如果說是因為沒有適任的總統候選人人選，那立委選舉為何也一敗塗地？道理很簡單，就是國民黨具有中華民族情懷的傳統支持者持續凋零，而新生選民普遍厭中，國民黨也被汙名化為親中黨，如何能獲年輕選民青睞？事態很清楚，藍色板塊越來越小，綠色板塊越來越大，中間板塊向綠靠攏，國民黨就只能喝西北風了。

國民黨要續命，要找活路，要獲得新生，絕對不能再堅守傳統路線，更不能被認為親中反美。具體來講，就是要向中間地帶挪動，無論是路線、政策、人設以及候選人，都必須本土化、在地化、中間化。這樣的調整並不是拿香跟拜，變成小綠，而是識時務而順應現實的生存之道。

國民黨最近有兩樁事引起熱議。一個議題是朱立倫主席訪問美國的發言，他聲明國民黨是親美而非親中，而且是反共的；又說九二共識是沒有共識的共識。另外一個議題是桃園市和高雄市的市長候選人提名，強調自己不從政黨立場處事的張善政被提名，學者形象凌駕政治形象的柯志恩可望出線，代表國民黨刻意將既有的政黨色彩調淡，向中間地帶挺進，希望擴大支持面，到水草豐沛的沃土上營生求活。

朱立倫的發言和提名，在社會整體上沒有惡評，反而是黨內傳統派暴跳如雷，萬箭齊發，儼然這個幾與其生命融為一體的政黨已經背叛初心，偏離正軌，淪為民進黨的小跟班。這些深藍人士不但看衰國民黨，甚至視當權派如寇讎，欲置之敗落而後快。他們不明瞭，他們心目中的國民黨「黨魂」、「中心思想」、「孫文主義」在時過境遷之後已經成為古董，可以膜拜，但不能做為現實問題的解方，也不應再當作新時代的信仰。

當台灣多數民眾整天惦念中共是否武力犯台之際，和中、兩岸交流、民族復興等政治訴求有多少人聽得進去？一中各表、九二共識已被中方拉向「共同促進和平統一」，又被蔡英文將其等同於一國兩制，焉能再向選民說清楚講明白並且獲得認同？當絕大多數年輕選民將國民黨視為親中黨、老朽的歷史殘餘，國民黨還再繼續哼唱老歌，酷愛畢書盡等歌手的年輕選民還要聽鄧麗君的老歌嗎？台灣多數民眾將美國視為僅有的保護神，那些批判美國企圖將台灣做為抗中戰爭代理人的論述，究竟有多少說服力？

誠如經國先生所說，時代在變，環境在變，潮流在變，國民黨如果仍然一成不變，安能不在年輕選民滾滾而來的大潮中傾覆？眼看民進黨逐漸站穩奪取中間路線的主導權，擄獲年輕選民的心，國民黨只有與時俱進一途，即使新的論述主旨已被民進黨搶奪先機，但能獲多數選民認同的主張，先來後到無所謂，關鍵在於能否講得更透徹、更穩當、更有說服力。如果向主流民意貼近，就要罵拿香跟拜、淪為小綠、喪失黨魂，那國民黨就等著淪為永遠的地方性小黨吧！